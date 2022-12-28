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İstanbul'dan getirilen hayvanlar Gaziantep'in 'doğal' yaşamında

GÜNDEM 28.12.2022, 18:18
İstanbul'dan getirilen hayvanlar Gaziantep'in 'doğal' yaşamında

İstanbul Milli Parklar 1. Bölge Şube Müdürlüğü’nce, ele geçirilerek Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirilen 65 kilo civarında ağırlığa sahip farklı türde piton yılanı başta olmak üzere Çin su ejderleri, gekkolar, iguanalar, papağanlar ve makak maymunlarının sağlık kontrolleri yapılarak, yuvalarına yerleştirildi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Doğal Yaşam Parkı, kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenirken ele geçirilen aralarında piton yılanı, Çin su ejderi, papağan ve makak maymunun da bulunduğu 108 hayvana yuva oldu.

Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nın yeni üyelerinin tanıtıldığı programda, yaptığı konuşmada Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan hayvanlar ve yeni üyelerin en iyi şartlarda ve doğal ortamlarına uygun bakılacağını belirterek,  “Gördüğünüz gibi çok heyecanlıyız. Burası neresi, burası doğal hayat. Doğal hayatta yaşam hakkı rabbimin her birinde yaratılma nedeni olan özel hayvanlar bunlar. Büyük bir kurumsal kapasite var. On yıllardır birikmiş insan gücü var. Bir kere sevgi var. Şimdi arkadaşımızın görüyorsunuz yılanları eline aldığı zaman yılan kendini güvende hissediyor. Yılan kendinin sevildiğini hissediyor. Çok mühim, çok önemli. O yüzden burası hem Avrupa’nın hem dünyanın sayılı merkezlerinden bir tanesi. Buraya gelen hayat buluyor. Mutlu bir şekilde yaşamına devam ediyor. Doğurganlık burada çok yüksek. Normalde aslanlar kaplanlar en fazla ikiz doğurur burada dördüz doğuruyor. Gastronomi memleketi olmasının da burada bir etkisi var. Mutlular, onlar mutluysa bizde mutluyuz.” diye konuştu.

Doğal Yaşam Parkı’na çok büyük bir ziyaretçi akını olduğunu dile getiren Başkan Şahin, yıllık 5 milyonun üzerinde ziyaretçinin geldiğini ifade ederek, "Geldiği zaman bir milyon metrekare yeşil alanın içerisinde çoluğuyla çocuğuyla tek tek dolaşabiliyor. Burada insanlar tüp bebek yapılmış filleri görüyor. Zürafaları görüyor. Sürüngenleri görüyor. Şu anda akvaryumun içerisindeyiz. Yeni projelerimiz var. Uğur böceği ile ilgili bahçe yapıyoruz. Ayrıca şu anda yeni bir akvaryum içinden geçeceğimiz bütün okyanus balıklarının içinde olduğu çok büyük bir yatırımın anlaşma aşamasındayız. İnşallah bir yıl içerisinde onu da tamamlayacağız. Türkiye’nin en büyük, en güzel akvaryumunu buraya yapacağız” diye konuştu.

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