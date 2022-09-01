İstanbul'dan Bakan Nebati'ye 'krediye onay verin' çağrısı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, devletin finans kurumlarını bünyesinde barındıracak Finans Şehir’in ulaşım sorununu büyük oranda çözecek Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için Avrupa Kalkınma Bankası'ndan aldıkları 75 milyon Euro’luk ek krediye onay vermeyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye çağrıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, devletin finans kurumlarını bünyesinde barındıracak Finans Şehir’in ulaşım sorununu büyük oranda çözecek Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının Göztepe İstasyonu’nda “Finans Şehir” konulu toplantı yaptı.

Toplantı sonunda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ile kameraların karşısına geçen Başkan İmamoğlu, açıklama yaptığı istasyonun Finans Şehir’e şantiye olduğunu belirtti.

Finans Şehir’de 100 binin üzerinde çalışanının olacağının öngörüldüğünü belirten İmamoğlu, bölgenin günlük trafiğinin çok yoğun olmasının beklendiğini kaydetti. Bu kapsamda metronun, böylesi bir merkezin en sağlıklı ulaşım aracı olacağına vurgu yapan İmamoğlu, açıklamasında Finans Şehir’in yaklaşık 10 yıla erişen kuruluş ve inşaat sürecine dair kısa bir özet yaptı.

“4 BELEDİYE BAŞKANIMIZLA ORTAK ÇALIŞIYORUZ”

Gerekli planlamalar yapılmadan inşa edilmeye başlanan Finans Şehir bünyesinde Merkez Bankası, BDDK, SPK, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu kurumlarının olacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bir ara uzun bir süre durduğunu hatırlıyorum. Bu yaz sonu, eylül, ekim gibi de taşınma sürecinden bahsedildi. Tabii burada birkaç konu var. Nedir birkaç konu? Bir tanesi ulaşım. En önemlisi. Yani karayolu ulaşımı ve metro ulaşımı. Ama en büyük yükü alacak olan da metro ulaşımı. Karayolu ulaşımıyla ilgili de hem Büyükşehir Belediyemizle hem ilçe belediyelerle sürecin çok iyi ve uyumlu bir şekilde yönetilmesi gerekiyordu. Bu kapsamda ben, Genel Sekreterimize talimat verdim ve 4 belediye başkanımızla; Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar Belediye Başkanlarımızla görüşmelerini arzu ettim. Belediye başkanı arkadaşlarımız da bakanlıkla bu konuda görüşmeler sürdüreceklerini bizlere beyan ettiler” ifadelerini kullandı.

“MALİYE BAKANLIĞI’NA 11 AY ÖNCE BAŞVURDUK”

Söz konusu hattın yeni finansmanlara ihtiyacı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu finansman ihtiyacından ötürü, yine daha önce buraya kredi aldığımız kurum olan IBRD ile tekrar bir görüşme yaptık. 75 milyon Euro’luk ek bir kredi alımıyla ilgili bir ön uzlaşma sağladık. Bu uzlaşmaya dönük, bizim buraya kredi bulma konusunda izin almamız gerekiyordu. İBB Meclisi’nden oy birliğiyle bunu çıkarttık ve Maliye Bakanlığı’na başvuru yaptık. Ne kadar önce? Tam 11 ay önce. Ve Ocak ayında Maliye Bakanı’nın önüne bu imza dosyası geldi. Yani Sayın Nebati’nin önünde 9 aydır bu onayımız imza bekliyor. Bu onay ne biliyor musunuz? Hazine garantisi olmayan, sadece bir onay. Yani kendisinden, kalemi mürekkebe batırıp imza atmasını bekliyoruz tam 9 aydır. 9 aydır o kredi gelmemesine rağmen, biz burada öz kaynaktan, büyük bir mücadeleyle işimize devam ediyoruz. Ama bunun imzalanmamasının bir sebebi, bir gerekçesi, bir aklı olamaz. Lütfen Sayın Bakan, bir an önce imzalayın ki, arkamızda gördüğünüz Finans Şehir’in ulaşımla ilgili sorununu İstanbul halkı adına ve ülkemiz adına çözebilelim" diye konuştu.