İstanbul'daki bu proje nitelikli yazılımcılar yetiştirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Genç İstihdamı Sosyal Etki Tahvili Uygulaması: İstanbul Kodluyor Projesi"nin gençlerin istihdamını sağlama yolunda yenilikçi ve özgün bir uygulama olacağını belirterek, 1 milyon 250 bin dolar bütçeli proje ile 550 gencin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe istihdam edilmesini hedeflediklerini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Sosyal Etki Tahvili Lansman Toplantısı, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

"İstanbul Kodluyor Projesi"nin önemine işaret eden Bakan Kacır, 20 yıl önce Boğaziçi kampüsüne adımını attığında hocalarından en sık duyduğu söylemlerden birinin "Biz burada size doğrudan bilgiyi öğretmiyoruz, öğrenmeyi öğretiyoruz." dedi.

Bakan Kacır, dijitalleşen dünyada artık iş yapış biçimlerinin hızla değiştiğini belirterek, "Biz bu dönüşümü 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmemiz, milli teknoloji hamlesi hedeflerine ulaşmamız için önemli bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirdiğimiz adımlar ile birlikte ülkemizi teknoloji çağında rekabetçi kılan büyük bir 'Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi' inşa ettik. Bunun meyvelerini de almaya başladık. Milli teknoloji hamlemizin en somut ögeleri olan İHA'larımız, SİHA'larımız, yerli ve milli otomobilimiz Togg'umuz bu altyapının somut eserleri. Önümüzdeki süreçte, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken de paradigma değişimlerine odaklanarak, kamu, özel sektör ve üniversitelerimiz arasındaki iş birliğini güçlü tutarak, uzun vadeli ve sistematik bir yaklaşımla, Togg benzeri birçok girişimi hayata geçireceğiz. Bu hedefe ulaşmamız ise ancak ve ancak beşeri sermayemizi harekete geçirmemiz ile mümkün" diye konuştu.

YÜRÜTÜLEN ULUSLARARASI PROJELERİN TOPLAM DEĞERİ 23 MİLYON AVROYA ULAŞTI

Bakan Kacır, Türkiye'nin, nüfusunun ortanca yaşı 33 olan bir ülke olarak büyük bir avantaja sahip olduğunu dile getirerek, bugün hem dünyada hem Türkiye'de adından söz ettiren teknoloji girişimlerine, vizyon projelere bakıldığında hepsinin altında gençlerin imzasının olduğunu söyledi.

GENÇ İSTİHDAMI KAPSAMINDA 2,5 MİLYAR TL DESTEK

Ajanslarımız tarafından 'Genç İstihdamı' teması kapsamında yaklaşık 2,5 milyar TL tutarında destek sağladık. Yürütülen uluslararası projelerin toplam değeri 23 milyon avroya ulaştı. Gerçekleştirdiğimiz projeler ile birlikte toplam 9 bin 234 gencimizin istihdamına katkı sunduk. Projelerimiz tamamlandığında ise 71 bin 209 gencimizi istihdama kazandırmış olacağız. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile gençlerimizin yetenek gelişimlerini destekliyor ve girişimcilik düzeylerini geliştiriyoruz. Böylece gençlerimizin istihdam imkanlarını artırıyoruz."

Öte yandan Bakan Kacır, konuşmasında projenin tanıtımına ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi'nin de 160'ıncı yaşını kutlayarak, "İnanıyorum ki Türkiye'nin öncü ve köklü bilim ve eğitim müesseselerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nin, bundan böyle de ülkemizin her alanda yaptığı atılımlarda katkısı ve imzası olacak. Bu vizyonumuzu paylaşan birçok kıymetli bilim insanının, özellikle son dönemde tersine beyin göçü ile Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmesinden, araştırmalarına burada devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Öğrencileri ve araştırmacılarıyla Türkiye'nin parlak beyinlerine ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulacak yeni teknokentlerin, burada bir müjdeyi de vermiş oluyorum, Türk sanayisi ile bilim ve teknoloji dünyası arasında köprü olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin, yetiştirdiği değerler ile Türkiye'nin tarihine adını yazdırmış bir üniversite olduğunu dile getiren Kacır, "İnşallah Türkiye Yüzyılı'na da milli teknoloji hamlesine de imzasını atacak." dedi.

Bakan Kacır, konuşmasının ardından proje paydaşları ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi.