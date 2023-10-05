İstanbul'da zehir operasyonu: 104 gözaltı

İstanbul'un 25 ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 104 şüpheli şahıs yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerinin gençleri ve toplumu zehirlemelerine asla izin vermeyeceklerini belirterek, terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelenin amansızca süreceğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün il genelinde gerçekleştirdiği zehir tacirlerine yönelik operasyonun detaylarını paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak üzere 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyonda şahısların tamamının yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda; 3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda,metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildiğini kaydederek, operasyonları düzenleyen kahraman polisleri tebrik etti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1709805726112104925