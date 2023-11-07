Son Dakika

İstanbul'da yurtların sayısı 14'e çıktı

GÜNDEM 07.11.2023, 15:44
İstanbul'da yurtların sayısı 14'e çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kurum bünyesinde önceki dönemde sıfır (0) olan yükseköğrenim yurtlarının sayısını 14’e çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 560’ı kız olmak üzere, toplam bin 42 öğrenciyi barındıracak Büyükşehir Belediyesi'nin en yüksek kapasiteli kız-erkek öğrenci yurdunu Küçükçekmece’de açtı.

Türkiye’nin gururu ‘Filenin Sultanları’nın adının verildiği yurt açılışında konuşan İmamoğlu, “Bu milletin umudu olduğunuzu sorumluluk olarak yükleyecek bir hizmet ortaya koyuyoruz. Tabii ki sübvanse diyoruz. Ama sübvanse etmekten gurur duyuyoruz. Evet, bu bütçeler, buralara ayrılmıyordu. Şimdi ayrılıyor. Peki hizmetimizde bir eksilme mi var? Yok. E peki bu nasıl oldu? Bir avuç insanı mutlu etmektense, milletini mutlu etme anlayışıdır bunun adı. Başka bir şey değil” dedi. 

Günümüz siyasetçilerine ve kamu yöneticilerine düşen görevin, gençlerin önündeki engelleri kaldırmak olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, İBB olarak bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. Söz konusu çalışmalardan örnekler veren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Onun için şehrimizin artık 11 bin noktasında ücretsiz internet erişimini sağladık. Kent Lokantaları açtık, açmaya devam ediyoruz. Gençleri düşündüğümüz için İstihdam Ofislerimizi büyüttük. Artık ilk vaadimiz olan, ‘150 bin insana iş bulmak’la ilgili aracılığımızı yaptığımızın, daha görev süremizin dolmasına 5 ay kala dahi bu vaadimizi gerçekleştirdiğimizin gururunu yaşıyorum. İstanbul'da spor yapma olanaklarını onun için büyütüyoruz. Onların sosyalleşecekleri 60’ın üzerinde kütüphane açmayı onun için başardık. Ve burada sadece iki öğrenci yurdu yok. Onlar açıldı ama diğer alanlarımızla ilgili çalışmalar sürüyor. Burada muazzam bir gençlik merkezi doğacak. İstanbul'un en özel kütüphanelerinden birisi burada açılacak çok yakın zamanda. Onun için staj imkanları sağlıyoruz gençlere. Yaz döneminde bile İstanbul'da kalıp staj yapıyorlarsa -ki çoğunu kurumlarımızda staj yaptırıyoruz- yurtlarda kalmalarını sağlıyoruz. 75 bin öğrencimize yıllık burs imkanı sağlıyoruz. Bu seneyle birlikte, biz 350 bine yakın gencimize burs vermiş olacağız. Bunun bizden önceki dönem sayısı sıfır. Yurt, yatak sayısı sıfırdı. Kent Lokantası sıfırdı. Kreş sıfırdı. Bakın bu hizmetler yeni.”

“BİR KREŞ BİR METROYA BEDEL”

Seçim meydanlarında bir kreşin bir metroya bedel olduğunu söylediğini hatırlatan İmamoğlu, “Çünkü bir kreşte iyi yetişmesini sağlayacağınız bir çocuk, yarın dünyanın en büyük buluşuna imza atacak. Yarınlarda öyle bilim insanları, öyle eğitimciler, öyle sporcular, öyle güzel yetenekli insanlar çıkacak ki; göğsümüz kabaracak. Dünyanın en büyük işlerine imza atan insanlar olacaklar. O fırsat eşitliğini sağladığınızda, Türkiye'nin, bu güzel yurdumun insanları, bu Cumhuriyetin evlatları, çok güzel işler başarmaya namzet. O bakımdan, gençlere dönük sorumluluğumuzu yerine getirmenin huzurunu yaşıyorum. 5 bin 200’e yakın gencimizi yurtlarımızda misafir etmenin, onların benim yoldaşım olmasını hissetmenin, İstanbul'un gönüllüsü olmalarını sağlamamın gururunu yaşıyorum. Tek isteğim var sizden, tek beklentim var: Gördüğünüz yerde bana sadece selam verin. Başka bir şey istemiyorum sizden” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. A.Demirspor 11 21
4. Trabzonspor 11 19
5. Beşiktaş 11 19
6. Kayserispor 11 19
7. Kasımpasa 11 18
8. Antalyaspor 11 15
9. Hatayspor 11 14
10. Sivasspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 11 13
13. Gaziantep FK 11 12
14. Karagümrük 11 11
15. Alanyaspor 11 10
16. Konyaspor 11 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 10 5
20. İstanbulspor 10 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Bodrumspor 11 20
5. Göztepe 11 20
6. Gençlerbirliği 11 19
7. Keçiörengücü 11 17
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 11 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Giresunspor 11 9
16. Ümraniye 11 9
17. Tuzlaspor 11 8
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Tottenham 11 26
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 11 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 12 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 12 21
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Valencia 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 12 7
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3