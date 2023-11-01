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İstanbul'da 'Yeşil Şehir Eylem Planı' tanıtıldı

GÜNDEM 01.11.2023, 16:52
İstanbul'da 'Yeşil Şehir Eylem Planı' tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı’ tanıtım toplantısında, İstanbul’un su, toprak ve hava kirliliği gibi çevresel zorluklarla mücadele ettiğine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle düzenlenen “İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı” tanıtım toplantısına katıldı.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, sırasıyla; İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Uluslararası Arup firması ekip lideri Stephen Cook, Taiwan Business yetkilisi Volkan Chih-Yang Huang, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. İstanbul’da “Yeşil Çözüm” vizyonuyla yola çıktıklarını ve önlerine, 2050 yılına karbon nötr şehir olarak girme hedefini koyduklarını aktaran İmamoğlu, “Güçlü adımlar atarsak, binlerce yıl tarihi olan kentimizin ileriki yıllara, yüzyıllara sağlıklı bir şekilde girmesini sağlayabiliriz” dedi.

“BİR ŞEHRİ YÖNETENLERİN SORUMLULUĞU..."

“Bir şehri yönetenlerin sorumluluğu, görev başında oldukları süreyle sınırlı asla değil” diyen Başkan İmamoğlu, “Yöneticiler, yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla, şehrin geleceğini çok derinden etkilerler. O nedenle bu sorumluluğun idraki içinde davranmak zorundadırlar. Biz, bu anlayışla, İstanbul'un geleceğinin planlanması konusunda çok güçlü adımlar atan bir ekibiz. İstanbul Planlama Ajansı diye kurduğumuz kurum, İstanbul'un geleceğini tasarlayan, bu konuda dünyayla, bütün kentlerle ve ulusal bütün kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapan güçlü bir kurum haline gelmiştir. İşte İstanbul 2050 vizyonu, tam da bu anlayışla ortaya konmuştur. 2050 vizyonun hayata geçirilmesi için gereken temel politikaları, bu birliktelikle ve bu kavramlarla oluşturduk. Bu hedef, politikalarda bizim yönümüzü çiziyor, bize rehberlik ediyor. Yaptığımız her iş, detaylı bir yol haritasının parçası olarak tasarlanmakta ve uygulanmakta. Attığımız her adımı, net olarak belirlenmiş bir hedefe ulaşmak üzere atıyoruz” diye konuştu.

“İSTANBUL SU, TOPRAK VE HAVA KİRLİLİĞİ GİBİ ÇEVRESEL ZORLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR”

İstanbul’un su, toprak ve hava kirliliği gibi çevresel zorluklarla mücadele ettiğine dikkat çeken Başkan İmamoğlu, “Hava kalitesini korumak, iklim değişikliğine karşı hazırlıklı olmak en önemli hedefimiz. Şu anda derin bir kuraklık yaşayan kent durumundayız. İşte bu kapsamda İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı, İstanbul'un geleceğini kurtaracak. Bütün bu kavramlarla başarıya ulaşmak, çevresel zorluklarla mücadele edebilmek için gerekli projeleri, eylem ve politikaları, güçlü iş birliğiyle belirliyoruz. Çevresel kaliteyi ve şehrin dayanıklılığını nasıl arttıracağımızı da tespit ediyoruz. Su, enerji, atık altyapısı, ulaşım sistemi, binalar ve yeşil alanlardaki iyileştirme ve geliştirmeler bütün hedeflerimizin odak noktaları. ‘Ben karar verdim ve oldu’ demeden, tüm paydaşlarımızı sürecin içine çekerek hareket ediyoruz. Bu anlamda şunu ifade etmek isterim: Popülist kararlar, bizim asla gündemimizde değil. Şehrin geleceğini etkileyecek ve günü kurtardığını düşüneceğimiz hiçbir anlayışa hizmet etmeyeceğiz” dedi.

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