İstanbul'da yerel demokrasi ve kent yönetimi konuşuldu

İstanbul'un ilk şehir plancısı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Her şehir plancısının hayali, bir kenti yönetmektir. Şu an hayalimi gerçekleştiriyorum” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Planlama Ajansı’nın 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlediği, “Yerel Demokrasi ve Kent Yönetimi Paneli’nde konuşmacı olarak yer aldı.

İPA Kampüs’te gerçekleşen panelin konuşmacıları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün ve Akademisyen Prof. Dr. Asuman Türkün yer aldı. Moderatörlüğünü İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi’nin üstlendiği panelde yerel demokrasi, planlama, katılımcılık ve kent yönetimi süreçleri konuları masaya yatırıldı.

Panelde; planlama disiplini, yerel demokrasi ve yerel yönetim süreçlerine ilişkin paylaşımlarda bulunuldu.

İstanbul'un ilk şehir plancısı Belediye Başkanı olan Çalık, “Her şehir plancısının hayali, bir kenti yönetmektir. Şu an hayalimi gerçekleştiriyorum” dedi.

Yerel yönetim ve STK’ların iş birliği konusuna değinen Çalık, STK’lar ile çok ciddi iş birlikleri yaptıklarını belirterek, "Gıda Bankamızda, Elele Yaşam Derneği ile birlikte koordineli olarak çalışıyoruz. Pandemi döneminde bu kentin toprakları bu kentin yoksullarını doyursun dedik ve 20 dönüm bir alanda hayata geçirdiğimiz Yaşam Bahçesi’ne atalık tohumlarımızı ektik. Oradan hasat ettiğimiz ürünleri de ihtiyaç sahibi ailelerimizin mutfağına taşıdık. Bunu, STK’lar ile birlikte yaptık. Şimdiye kadar ise 160 ton mahsul ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştı” diye konuştu.

"PLANLAMA İLKELER MESELESİDİR"

Panelde İstanbul’daki planlama sürecini paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, yerel yönetim ve yerel demokrasi belediye ile irtibatlı olarak tartışılan bir mesele olduğunu, planlama çalışmalarını, demokratikleşme sürecine katkı sunacak bir araç olarak gördüklerini söyledi.

Planlama disiplinine dair paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Asuman Türkün ise, panlamanın aynı zamanda ilkeler meselesi olduğunu ifade ederek, "Planlama disiplini sanayileşme sonrası kentlerin çok ciddi sorunları ortaya çıktı. Üretimin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için sağlık, eğitim ve barınma gibi konularda çözüm üretmek zorundaydınız" diye konuştu.