İstanbul'da yarım asırlık otoparkın yıkımıyla çehre değişecek

İstanbul'da Beyoğlu’nun ve Karaköy’ün çehresini değiştirecek, bölgeye 7 bin metrekarenin üzerinde bir meydan kazandıracak projenin yapımına başlandı.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2021 yılı Haziran ayı oturumlarında oy birliği ile alınan kararla, İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan 49 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nın yıkılıp, yerine meydan yapılmasına karar vermişti.

Zemin altı otoparkın yapılması da planlanan binadaki dönüşüm için beklenen gün geldi.

7 katlı, günlük ortalama bin 500 araca hizmet veren 600 araç kapasiteli otoparkın yıkımına başlandı.

Karaköy’deki yaklaşık 50 yıllık, 7 katlı otoparkın yıkımına tanıklık eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de şantiye alanında yaptı.

Yıkımına başlanan otoparkın, geçmişte ticaret merkezi konumundaki bölgede inşa edildiğini aktaran Başkan İmamoğlu, “Belli sektörlerin toptan, perakende satış alanlarının olduğu bir noktaydı. Ama artık bu ada değişiyor. Yani Beyoğlu’nun büyük bir bölümü aslında değişiyor, ama bu bölüm çok hızlı dönüşüyor” dedi.

Söz konusu projenin yıkımından yapımına kadar bütün detaylarını Galataport'un sahibi olan firmanın üstlendiğini kaydeden Başkan İmamoğlu, "2,5 yılda yapıp, anahtar teslimi Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edecek ve İBB hem otoparkı işletecek hem de üst kullanım hakkını elde edecek. Bu aynı zamanda kamu lehine de bir iş birliği. İnşallah hızlı biter. Tabiri caizse İstanbul'un telaşı var; bir an önce iyileşmek ve toparlanmak istiyor” dedi.

PROJE TAMAMLANDIĞINDA BEYOĞLU’NUN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

İnşaat kapsamında mevcut kat otoparkı kaldırılacak ve yerine, aynı araç kapasitesi korunarak, özel tasarım mekanizmalarla desteklene bir yeraltı otoparkı inşa edilecek. Kaldırılan yapı izdüşümünde oluşacak boş alan meydan olarak tasarlanacak. Meydan içerisinde; kültür-sanat etkinliklerinde kullanılacak çok amaçlı etkinlik mekanları, oturma grupları ve seyir alanları bulunacak.