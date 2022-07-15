İstanbul'da Yahudi Mezarlığı'na saldırı... 36 mezar taşı kırıldı!

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Mezarlığı’nda Yahudilere ait mezar taşlarının kırıldığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, menfur saldırıyı kınayarak, "Husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla izin vermeyeceklerinin" altını çizdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşının kırıldığı duyurdu.

Vakfın 'Türk Yahudi Toplumu' adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mezarlığa kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleştiği ve saldırıda 36 mezar taşı kırıldığı kaydedildi.

Konunun resmi makamlara iletildiği belirtilen olayla ilgili yapılan açıklamada, “Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" denildi.

KALIN'DAN KINAMA

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, menfur saldırıyı şiddetle kınadı.

Kalın, sosyal medya hesabından, faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçildiğini duyururken, "Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/ikalin1/status/1547831538254942217