İstanbul'da vektörle mücadelede yoğunluk arttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı, bu yıl havaların erkenden ısınmasıyla birlikte sivrisinek ilaçlama çalışmalarını artırdı Vektörle mücadele çalışmalarını yılın 12 ayına yayan Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında sivrisineklerin azalmasıyla sahadaki ekiplerin bir kısmını haşere ve kemirgenlerle mücadeleye kaydırıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı, bu yıl havaların erkenden ısınmasıyla birlikte sivrisinek ilaçlama çalışmalarını artırdı. Vektörle mücadele çalışmalarını yılın 12 ayına yayan Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında sivrisineklerin azalmasıyla sahadaki ekiplerin bir kısmını haşere ve kemirgenlerle mücadeleye kaydırıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi İstanbul’da sivrisinek, karasinek, kene, fare, hamamböceği gibi vektörlerle mücadele çalışmalarını, 182 ekip ve 611 personelle 12 ay boyunca kesintisiz olarak devam ettiriyor.
Sağlık Dairesi Başkanlığı, bu yıl havaların erken ısınmasıyla birlikte vektörle (sivrisinek ve türevleri) mücadele çalışmalarına tüm ekiplerini yönlendirdi.
Vektörlerle mücadele çalışmalarını ortak akıl ve bilimin ışığında İBB Vektörlerle Mücadele Bilim Kurulu ile birlikte yürütülüyor.
DRONLA TESPİT EDİLİYOR
Büyükşehir Belediyei ekipleri, Aedes mücadelesinde etkinliği kanıtlanmış olan Wals sistemli araçları geçen sene kullanmaya başlamıştı.
Aedes Asya Kaplan sivrisineğine karşı ilk kez geçen sene kullandığı bu araçlarla, geniş alanların ilaçlanması ve tespit edilemeyen üreme kaynaklarına biyosidal ürünlerin ulaşmasını sağlıyor. Saha ekiplerine güç veren Wals uygulaması bu yılda kullanılmaya devam edecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Rizespor
|31
|45
|6. Kasımpasa
|30
|43
|7. Başakşehir
|30
|42
|8. Antalyaspor
|31
|42
|9. Alanyaspor
|31
|42
|10. A.Demirspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|31
|34
|15. Hatayspor
|31
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|28
|48
|4. Bodrumspor
|28
|47
|5. Sakaryaspor
|28
|47
|6. Kocaelispor
|27
|45
|7. Gençlerbirliği
|28
|43
|8. Boluspor
|28
|43
|9. Bandırmaspor
|27
|41
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|28
|32
|13. Manisa FK
|28
|31
|14. Şanlıurfaspor
|28
|30
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|67
|2. Arsenal
|29
|65
|3. M.City
|29
|64
|4. Aston Villa
|30
|59
|5. Tottenham
|30
|57
|6. M. United
|29
|48
|7. West Ham United
|31
|45
|8. Newcastle
|30
|44
|9. Brighton
|29
|42
|10. Wolves
|30
|42
|11. Bournemouth
|30
|41
|12. Chelsea
|28
|40
|13. Fulham
|31
|39
|14. Crystal Palace
|30
|30
|15. Brentford
|30
|27
|16. Everton
|30
|26
|17. Nottingham Forest
|31
|25
|18. Luton Town
|30
|22
|19. Burnley
|31
|19
|20. Sheffield United
|29
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|29
|41
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|29
|14
|20. Almeria
|30
|13