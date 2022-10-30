İstanbul'da turizme değer katan imza

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), İstanbul turizmi için önemli bir projenin altına imza attı. Proje kapsamında Kabataş ve Tophane istasyonları arasında özel bir duraktan kalkacak “Galataport-Beyazıt Turistik Tramvayı”, kruvaziyer yolcularını Tarihi Yarımada’ya taşıyacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul TÜRSAB ile İstanbul’un kruvaziyer turizmine değer katacak ve kent ulaşımına nefes aldıracak bir projeyi başlatıyor.

Kruvaziyer gemilerle İstanbul Galataport Limanı’na gelen ve yoğun trafik nedeniyle Tarihi Yarımada’ya ulaşmakta zorlanan turistleri bölgeye taşıyacak “Galataport-Beyazıt Turistik Tramvayı” hayata geçiyor. Proje için imzalar, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy ve TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya’nın katıldığı törenle atıldı.

Törende konuşan Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, imzalanan projenin kamunun kaynaklarını minimum harcayarak fayda-maliyet açısından büyük değer oluşturan bir proje olduğunu belirterek, "Ülkeye, şehre ve turizme faydası büyük olan kruvaziyer turizminin İstanbul’da daha da geliştirilmesi gerektiği yıllardır konuşulan bir konuydu, bugün gerçekleştiriyoruz. Turistlerin Tarihi Yarımada’ya ulaşması, İstanbul’un en değerli, tarihi, turistik yerlerini gezmesi son derece önemli” diye konuştu.

YOLCULARIMIZIN KONFORU ETKİLENMEYECEK

Projenin T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nı kullanarak hayata geçeceğini kaydeden Soy, “Kendi yolcularımızın yoğun olmadığı 09.00-16.00 saatleri arasında kruvaziyer yolcularına mevcut hattımızı kullanarak özel bir hizmet sunacağız, böylece diğer yolcularımızın konforu da etkilenmeyecek. Turistleri kara yolu ulaşımından çok daha hızlı bir şekilde, 17 dakikada, trafikten bağımsız olarak Galataport bölgesinden Sultanahmet ve Beyazıt’a ulaştıracağız” dedi.

Tramvay biletlerinin TÜRSAB ile Metro İstanbul tarafından geliştirilen ara yüz üzerinden TÜRSAB üyesi acenteler tarafından satılacağı bilgisini paylaşan Soy, hattın 2023’te faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.