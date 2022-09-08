İstanbul'da tarihi Liman Han'ın açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da restorasyonu tamamlan tarihî Liman Han'ın açılışı ve İstanbul Ticaret Odası'nın Eylül ayı meclis toplantısına katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk olarak tarihî Liman Han'ın açılışı için düzenlenen törende konuşma yaptı.

İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul'da mesleki eğitim alanındaki en büyük paydaşları olduğunu belirten Bakan Özer, "İstanbul'da mesleki eğitimi ayağa kaldırırsak Türkiye'yi de ayağa kaldırırız. İstanbul'da güzel uygulamaları eğitimle yaygınlaştırabilirsek bu yaygınlaşan eğitim uygulamalarını Türkiye'nin tüm satıhlarına çok kolay bir şekilde aktarabiliriz. İşte bu niyetle yaklaşık üç yıl önce meslek eğitiminin güçlendirilmesi konusunda beraber çıkmış olduğumuz yolda çok önemli başarılara imza attık" dedi.

Eğitim ve kültürle ilişkili olarak kütüphanelerin yaygınlaşması, kitapların çok kolay bir şekilde erişilebilir olmasının bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Bakan Özer, Millî Eğitim Bakanlığı olarak 2021 yılında iki ay gibi kısa sürede tüm okullara kütüphane yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yıllardır okul kütüphanelerine yönelik kitap kampanyaları yapıldığını anımsatan Özer, yıl sonuna kadar kütüphanelerdeki kitap sayısını 140 milyona çıkartacaklarını kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası'nın kültür ve sanat konularındaki çalışmalarını takdir ettiğini belirten Bakan Özer, İstanbul Ticaret Odası'nın bugün böylesine nadide eserlerin sergilendiği bir kütüphane, çalışma merkezi, nadide eserlerin sergilendiği bir alan. Yine stratejik araştırmalarında gerçekleştirebileceği bir merkezin olduğu bir tümleşik yapının açılışında bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Böyle bir yerin, kültürün inşasıyla ilgili bir merkeze dönüşmesi aslında çok sembolik olarak atılmış önemli bir adım. Kültürle, eğitimle buluşturulan bir mekâna dönüştürülmesi İstanbul'a yapılan en büyük yatırımlardan biri" diye konuştu.