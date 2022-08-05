İstanbul'da tarihçi Erhan Afyoncu Kütüphanesi açıldı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarihçi Erhan Afyoncu'nun isminin verildiği İstanbul Atatürk Fen Lisesi kütüphanesi'nin açılışına katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Atatürk Fen Lisesi Erhan Afyoncu Kütüphanesinin açılış törenindeki konuşmasında son yirmi yılda eğitimin dönüşümüne değinen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu dönemde Türkiye'nin beşeri sermayesinin niteliğini artırmak için çok ciddi yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Eğitimin önünde engel oluşturan antidemokratik uygulamaların kaldırıldığını ve 70 yıl gecikmeyle eğitimde kitleselleşme evresine ulaşıldığını anlatan Özer, Son 20 yılda Türkiye'nin uluslararası öğrenci başarı araştırmalarında puanını sürekli yükselttiğini ifade etti.

PISA'nın 15 yaşta Türkçe, matematik ve fen okuryazarlığını ölçtüğüne vurgu yapan Bakan Özer, "Çünkü OECD ülkelerinde zorunlu eğitim yaşı 15'tir. 15'ten sonra eğitime veya iş gücü piyasasına geçtiği zaman neslin hangi becerilere sahip olduğunu ölçmek istiyor. Üç kritik şey var: ana dil, matematik ve fen bilgisi okuryazarlığı... Türkiye sürekli puanını yükseltmiş. Geçmişte haftalarca konuşulan PISA sonuçlarının tartışıldığı dönemler artık geride kaldı çünkü başarı var. Maalesef biz güzellikleri, başarıları kendi toplumumuza, kendi insanımıza yakıştıramadığımız için o başarının tadını çıkartamayız" diye konuştu.

Bu ülkenin çok güçlü ve çok güzel insanlara sahip olduğunun altını çizen Özer, bu dönemde üç temel konuya ağırlık verdiklerini söyledi.

Kısa sürede hedeflerimizde önemli mesafelere gelmiş olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Özer, tüm alanlarda yapılan çalışmaları değerlendirerek, "Allah'a şükür, koyduğumuz hedefleri 1 yıl gibi kısa sürede çok önemli mesafelere getirmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Gerçekten tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Türkçe, matematik, yabancı dil ve kültür okuryazarlığını çok önemsiyoruz" dedi.

Kültür okuryazarlığının da çok kritik olduğuna vurgu yapan Bakan Özer, bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 26 Ekim'de bir kampanya başlattıklarını hatırlattı.