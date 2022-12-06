İstanbul'da taksilere sıkı denetim

İstanbul’un kronikleşen taksi sorununu çözmek için 2 bin 125 minibüs ve dolmuşu taksiye çeviren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mevcut taksilerin hizmet kalitesini de sıkı denetliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki TUDES, hatalı uygulamalarda bulunan taksilere cezai yaptırım uyguluyor.

TUDES'in hazırladığı bilgilere göre görsellerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla 3 bin 935 şikayet başvurusu ispatlandı.

2022 yılının ilk 10 ayında taksilere ilişkin toplam 63 bin 844 şikayet iletildi. Şikayetlerin 28 bin 467’si Çözüm Merkezi tarafından ispatlandı. 14 bin 93 şikayete yaptırım uygulanırken, 10 bin 696 farklı araca toplamda 42 bin 560 ceza kesildi.

Bin 592 taksi şoförüne, yol ve yolcu seçme, kısa mesafede yolcu almama gibi nedenlerden dolayı ceza kesildi.

2022 yılı içerisinde yolcu seçme ihlali yapan 2 bin 27 araç emniyet ve zabıta tespitiyle 10 gün süreyle trafikten men edilerek, çalışma ruhsatları askıya alındı. Şoförlerin 70’i alkol, 34’ü uyuşturucu kullanımından, 25’i darp, 15’i aykırı davranış nedeniyle ceza aldı.

YENİ TAKSİLER NE ZAMAN GELİYOR?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İBB UKOME Toplantısı'nda bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararlaştırıldı. 2023 yılının Ocak ayında hatlarından memnun olmayan şoförler başvuru yapabilecekler. Kura çekimi yapılacak. Yeni taksi hakkı kazanan şoförler, fazla ücret talep eder veya belirlenecek kıyafet standardına uymazsa, hakları iptal edilecek. Minibüsü taksiye dönüşen taksiler 3 yıl satılmayacak.