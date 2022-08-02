İstanbul'da sürüklenen bir tekne Bebek Koyu'na yanaştırıldı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Galatasaray Adası önlerinde makine arızası dolayısıyla sürüklenen bir teknenin emniyetle Bebek Koyu'na yanaştırıldığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Galatasaray Adası önlerinde makine arızası nedeniyle bir tekne sürüklendi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Bebek Koyu'na emniyetle yanaştırıldı.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1554558857590067203