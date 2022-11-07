İstanbul'da Sosyal Hizmet Şehri şekilleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Arnavutköy'de temeli atılan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri inşaatının tamamlanması için çalışmalar hızla devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, İstanbul Arnavutköy'de kurulacak Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyacın karşılanacağı dünyada az sayıda bulunan özel bir sosyal hizmet şehri olacak.
Sosyal Hizmet Şehri, 1895'ten beri ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu koruyarak hayata geçirilecek.
Darülacezenin tarihi ve sosyal mirasının gelecek nesillere taşınması amacıyla hazırlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi Yassıören Mahallesinde 150 bin metrekare üzerine, yatay mimari prensibiyle tasarlandı.
BAKAN YANIK İNŞAAT ÇALIŞMALARINI İNCELEYECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla temeli atılan Sosyal Hizmet Şehrinin hızlı şekilde bitirilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaklaşık bin kapasiteli olarak kurulacak tesiste devam eden inşaat çalışmalarını 8 Kasım'da (YARIN) basın mensuplarıyla birlikte yerinde inceleyecek. Bakan Yanık, önümüzdeki yıl Mayıs ayında tamamlanması planlanan Sosyal Hizmet Şehri inşaatındaki son durumla ilgili bilgi paylaşacak.
23 BLOK, YAKLAŞIK BİN YATAK KAPASİTELİ TESİSTEN OLUŞACAK
Çalışmaların devam ettiği Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, 23 blok yaklaşık bin yatak kapasiteli tesisten oluşacak. Komplekste odalar tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik olacak şekilde tasarlandı.
320 kişi kapasiteli sağlıklı yaşlı birimi, 274 kişi kapasiteli yatağa bağımlı yaşlı birimi, 154 kişi kapasiteli Alzheimer ve demans birimi ile 180 kişi kapasiteli bağışçı biriminin yer alacağı komplekste ayrıca sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ile 500 kişilik konferans salonu bulunacak.
Rehabilitasyon-sosyal merkez içerisinde fitness, fizik tedavi ve hamamın yer alacağı Darülaceze Sosyal Hizmet Şehrinde, peyzaj alanında yürüyüş yolları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri düzenlenecek. Yerleşke içerisindeki ulaşım elektrikli araçlarla sağlanacak.
Komplekste 23 bloğa ek olarak 500 kişilik cami ile Darülaceze ruhuna uygun olarak kilise ve havra da yer alacak.
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