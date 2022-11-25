İstanbul'da Şişhane ve Taksim istasyonları kapatıldı

İstanbul Valiliği, saat 15.00 itibarıyle Yenikapı-Hacıosman Metro’sunun Şişhane ve Taksim istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.İSTANBUL (İGFA) - Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yasak kararını duyurdu. Duyuruda “İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır” denildi.

Hatırlanacağı gibi bugün saat 19.00'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü nedeniyle Tünel'de protesto yürüyüşü gerçekleştirmek üzere kadın örgütleri çağrı yapmış, yürüyüş Kaymakamlık kararıyla yasaklanmıştı.

https://twitter.com/metroistanbul/status/1596066294645882880