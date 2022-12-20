İstanbul'da Silivrili muhtarlar 'Temel AFAD Gönüllüsü' oldu

İstanbul'da Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından Temel AFAD Gönüllüsü eğitimlerini tamamlayan 35 mahalle muhtarına Destek AFAD gönüllüsü eğitimi verildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki belediyeler arasında vatandaşlarına en fazla afet eğitimi veren belediye olan Silivri Belediyesi, afetlere hazırlıklı bir kent oluşturma yolunda ilklere imza atmaya devam ediyor.

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından Temel AFAD Gönüllüsü eğitimlerini tamamlayan 35 mahalle muhtarına Destek AFAD Gönüllüsü eğitimi veriliyor. Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından verilen eğitimlerin ardından sertifikalarını alan muhtarlar, Destek AFAD Gönüllüsü olarak Silivri Afet Koordinasyon Merkezi ekiplerine katılmış olacak. Eğitim parkurunda muhtarları ziyaret eden Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, afetlere karşı aldıkları yazılı ve görsel eğitimler ardından şimdi de uygulamalı eğitime geçitiklerini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a böyle bir uygulama yaptıkları için teşekkür etti.

Ziyaret esnasında konuşan Başkan Yılmaz, İstanbul’daki ilçeler arasında tüm mahalle muhtarlarının eğitimlerini tamamlayarak afet gönüllü ekibine dahil eden tek belediye olduklarını kyadetti.

Muhtarlara verilen eğitimleri değerlendiren Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise, eğitimler sonunda sertifikalarını da vereceklerini belirterek, "Muhtarlarımız Destek AFAD Gönüllüsü olarak Silivri Afet Koordinasyon Merkezi ekiplerimize katılmış olacak. Silivri’de başta deprem ve sel felaketleri olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı olmak ve vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.