İstanbul'da selden etkilenen hanelere 15 bin TL!

İstanbul'da sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlere ilişkin hasar tespit çalışmaları sürerken, ilk etapta AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca toplamda hane başına 15 bin TL yardım ödemesi yapılacak.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da, İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda Kaymakamlar tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, ilk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere hane başına; AFAD’dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise 5 bin TL olmak üzere toplamda 15 bin TL Yardım Ödemesi yapılacağını açıkladı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1699338551006056806