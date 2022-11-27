İstanbul'da sanat tekrar canlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Miras ekipleri tarafından İstiklal Caddesi’ne değer katmak adına restore edilen Beyoğlu Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Botter Apartmanı ve Metro Han’nı gazetecilerle birlikte gezdiİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerle birlikte İstiklal Caddesi turu yaptı. Büyükşehir Miras ekiplerinin restore ederek İstanbul’a yeniden kazandıracağı tarihi mekanlardan Beyoğlu Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Botter Apartmanı ve Metro Han’daki çalışmaları gazetecilerle birlikte yerinde inceledi.

BEYOĞLU SİNEMASI TARİHİ

Beyoğlu Sineması ilk olarak bulunduğu, Halep Pasajı’nın arka kısmına sonradan ahşap olarak inşa edilen Pera Sirki'ne dayanıyor. Bu yapı 1904'te geçirdiği yangından soma Mimar Campanaki'nin müdahalesiyle ilk tiyatro binası şekline kavuştu. 1906'da "Varyete Tiyatrosu", Cumhuriyet Dönemi’nde adı değiştirilerek "Fransız Tiyatrosu", 1942'de "Ses Sinema ve Tiyatrosu", 1963'te bakımdan geçirilerek "Dormen Tiyatrosu" olarak anılan yapı, 1972'de tamamen bir sinema salonuna dönüştürüldü. Yapı, 1984'te pasajın yalnızca ön cephesi korunmak şartıyla büyük bir onarım gördü. 1989'da hanın alt katında, Batı standartlarına uygun 300 koltuklu Beyoğlu Sineması hizmete girdi. Böylece yapı Beyoğlu'nun kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunan bir yer haline geldi. Açıldıktan sonra ilk sezonu olan 1990 yılında, Beyoğlu Sineması İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin gösterim salonlarından biri oldu. 1994 yılında Avrupa Birliği çatısı altında oluşturulan Eurimages Avrupa Sineması üyeliğine Türkiye’den kabul edilen ilk sinema işletmesi.

NELER OLACAK?

Beyoğlu Sineması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kiralanarak İstiklal boyunca devam edecek Beyoğlu hafızasının simge mekânlarından biri olma özelliğini sürdürecek. Çalışmaların ardından sinema özelliğini devam ettirecek.