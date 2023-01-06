İstanbul'da restorasyonu tamamlanan Yeni Camii açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da restorasyonu tamamlanan Yeni Cami’nin açılışında anısını anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da restorasyonu tamamlanan Yeni Cami'nin açılışında yaptığı konuşmada bir cuma bayramında olduklarını, böyle bir bayram gününde uzun bir süredir tadilat, tamirat ve restorasyonu devam eden Yeni Cami'yi yenilemiş olduklarını söyledi

Osmanlı Padişahı 3. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılan, Eminönü'ndeki Yeni Cami inşaatının 1665'te Sultan 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 358 yıldır milyonlarca kişinin uğrak yeri olan Yeni Cami'nin restorasyonu 2016 yılında başlatıldığına dikkati çekerek, "Bu kapsamda caminin saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun değiştirilmiştir. Dış cephesi tamamıyla temizlenmiştir. Beden ve revak duvarları güçlendirilmiştir. Özgün malzemelerle yapılamayan içlik ve dışlıklar da aslına uygun şekilde değiştirilmiştir. Mermer söve, silme, alem ve korkuluklarındaki bozulmalar ve hasarlar giderilmiştir. Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar sökülerek sağlamlaştırılmış, çatlak veya parça kaybı olanlar kalem işleriyle tamamlanmıştır. Revak kubbelerindeki kalem işleri restorasyon projesine göre tekrar yapılmıştır" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YENİ CAMİ'DEKİ ANISINI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide namazını eda ederken zeminden kubbeyi seyrettiğinde yepyeni bir Yeni Cami'nin meydana geldiğini Allah'a hamdederek gördüğünü dile getirdi. Burada emeği geçen tüm mimarlara ve sanatkârlara şahsı, milleti, vakıf teşkilatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü Yeni Cami, öyle bir kenara konulacak cami değil. Burada benim de hatıram var. İmam hatip okulu dördüncü sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hoca'mızla vaaz verdik. Bir vaaz o verdi, arkasından ben devam ettim, bir vaaz da ben verdim. Nerelerden nerelere geldik. Ve Yeni Cami'nin bizde böyle bir hatırası da var. Rabb'im yar yardımcımız olsun. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Bu birlik beraberlik bizim en büyük bayramımız olacak inşallah. Sizleri birliğimizde, beraberliğimizde daim olarak bu yola devamınızı özellikle istiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Tüm şehitlerimiz için gelin birer Fatiha okuyalım diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un duasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve vatandaşlar katıldı.