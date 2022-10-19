İstanbul'da raylar kaynamaya başladı!

İstanbul'da Anadolu yakasındaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattındaki ray kaynatma çalışmaları başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının yapımına Mayıs 2017’de başladı.

Proje, yapımına başlandıktan sadece 7 ay sonra, 29 Aralık 2017’de durduruldu. İnşaat, Mart 2018’de tekrar başlandı. Ancak, eski İBB yönetimi tarafından hak ediş ödemelerinin yapılamaması nedeniyle şantiye alanı, o güne dek yüzde 4’lük bir ilerleme sağlanmışken, Ekim 2018’de sessizliğe gömüldü.

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, Ekim 2019’da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank’tan kredi sağlayarak, hattın yeniden imalatına başladı. Yaklaşık yüzde 65 seviyesinde ilerleme sağlanan hatta, ray kaynatma işlemleri başladı. Sancaktepe Meclis İstasyonu’nundaki ilk rayları, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve şantiye çalışanları ile birlikte kaynatan İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de çalışanların arasında yaptı.

Şantiyeleri yüzde 4’lük bir ilerlemeyle teslim alan Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, hatta yüzde 65’lik bir ilerleme sağladı. “Şu an gelinen seviye muhteşem” diyen Başkan İmamoğlu, Sancaktepe-Çekmeköy arasındaki ilk etabın 2023’te, Sultanbeyli etabının ise 2024’ün son çeyreğinde tamamlanacağı bilgilerini paylaştı.

Hatla birlikte Sultanbeylilileri 55 dakikada Taksim’e ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen İmamoğlu, "Coşkulu bir şekilde, 2023’te ve 2024’te hem Sancaktepeli hem Sultanbeylili hemşehrilerimizi mutlu edeceğimiz günlerde ve bu gördüğünüz tünelde, bu sefer trenimizle beraber giderek, vatandaşlarımızla buluşmak ve birbirimizi kutlamak istiyoruz. Bu yolculukta hem yol arkadaşlarıma hem yüklenicimize hem bütün emeği geçen herkese, geçmişten bugüne ve yarınlara yürekten teşekkür ediyorum. Engelsiz bir süreçle, bu zaman dilimini başarıyla sonuca ulaştıracağımızdan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.