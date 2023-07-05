İstanbul'da nargile yasağı!

İstanbul Valiliği, ruhsatlı nargile salonları hariç plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesini yasakladı. Vali Davut Gül, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, ruhsatlı nargile salonlarının yasak kapsamında olmadığını belirtti.

https://twitter.com/gul_davut/status/1676518597764448257

Gül, yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da; plajlar,sahiller,ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadelerini kullandı.