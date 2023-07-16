İstanbul'da motosikletin çarptığı polis memuru şehit oldu

İstanbul'un Kağıthane'de polis memuru Alp Efe Bekit'e şüphe üzerine durdurmak istediği motosiklet sürücüsü çarptı. Kazada Alp Efe Bekit şehit oldu.İSTANBUL (İGFA) - Edinilen bilgiye göre Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibi, uygulama noktasında beklerken bir motosikletlinin makas atarak hızlı bir şekilde ilerlediğini fark etti.

Motosikletli sürücü 'dur' ihtarına uymazken, kendisini durdurmak isteyen polis memuru Alp Efe Bekit'e bütün hızıyla çarpıp kaçtı.

Bekit'in yardımına ilk olarak mesai arkadaşları koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen polis memuru kurtarılamadı.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ise, şehit polis memuru için taziye mesajı yayımladı.