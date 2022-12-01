İstanbul'da minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüşüm kararı

İstanbul'da UKOME gündeminde bin 803 adet minibüsün ve isteğe bağlı olarak taksi dolmuşların taksiye dönüşümleri ile minibüs ve taksi dolmuş hatlarında güzergah düzenlemeleri kararı alındı.İSTANBUL (İGFA) - Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan 2022/12 sayılı UKOME gündeminde; 1803 adet minibüsün ve isteğe bağlı olarak taksi dolmuşların taksiye dönüşümleri ile minibüs ve taksi dolmuş hatlarında güzergah düzenlemeleri görüşüldü.

İstanbul genelinde 163 hatta 443 güzergâhta toplam 5 bin 599 tahditli minibüs ve 45 güzergâhta 322 adet taksi dolmuş hizmet verdiğine dikkati çekilen gündem maddesinde, minibüslerde öncelikli olarak mevcut güzergâhları temel alınarak raylı sistemler ve otobüs hatlarıyla paralel çalışan hatlarda güzergâh iptali ve düzenlemesi ile hat optimizasyon çalışmalarının yapıldığına dikkati çekildi.

İhtiyaç fazlası kapasitelerin belirlenmesi için Toplu Ulaşım Yönetim Sistemi ile minibüs hatlarına ait yolcu sayıları, yolculuk süreleri ve sefer sayıları tespit edildiğine vurgu yapılan görüşmede, yapılan incelemeler sonucunda İstanbul genelinde toplam 1.803 minibüsün ihtiyaç fazlası olduğu tespit edildiği, dönüşüme katılacak olan minibüslerin 8 yolcu kapasiteli taksilere dönüşmesinin daha uygun bir dönüşüm olacağı görüşüne varıldığı kaydedildi.

İsteğe bağlı olarak dönüşüme katılacak minibüs ve taksi dolmuş plaka sahiplerinden; araç taahhütleri içerisinde; 8+1 koltuklu araç olması, araç içinde şoför güvenlik bölmesinin bulunması, İstanbulkart entegreli olması, farklı ödeme seçeneklerinin bulunması, bilgilendirme ekranı bulundurulması, kamera/araç takip sistemlerinin bulunması gibi taahhütler bulunacağı belirtildi.

Bu arada İstanbul genelinde 45 güzergâhta 322 adet taksi dolmuş hizmet verdiği ve taksi dolmuş güzergâhlarından 20 güzergâh aktif olarak çalışmaktayken, 25 güzergâhın çalışmadığı belirtilirken, taksi dolmuş araçlarının isteğe bağlı olarak şart aranmaksızın tamamının sarı taksiye dönüşmesi önerildiği kaydedildi.