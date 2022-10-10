İstanbul'da metrobüs hattında 'beyaz yol' deneyimi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cevizlibağ - Yenibosna metrobüs durakları arasında 63 günde tamamlanan gidiş-geliş 15.7 kilometrelik beyaz yol uygulamasını yerinde test etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cevizlibağ - Yenibosna arasında 28 Haziran’da başlattığı gidiş-geliş toplam 15.7 kilometrelik “Metrobüs Hattı 1. Etap Beyaz Yol” çalışmasını, 63 gün süren hummalı bir çalışmanın ardından 2 Eylül’de tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 duraklık hattaki beyaz yol uygulamasını, kurum öz kaynaklarıyla alınan yeni nesil metrobüs aracı içerisinde deneyimledi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de yolculuk boyunca İmamoğlu’na eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de metrobüs aracında seyir halindeyken yaptı.

“ÇOK ETKİLİ BİR UYGULAMA OLDU”

Beyaz yol uygulamasına, metrobüs yolundan önce kentin kırsal alanlarındaki güzergahlarda başladıklarını belirten İmamoğlu, “Çok etkili bir uygulama oldu. Ben de metrobüsteki performansını yerinde görmek istedim” dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de beyaz yol uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Çok umutluydum. Arkadaşlarım test etmeyi önemsiyorlardı ama ben iyi bir sonuç alacaklarından emindim. Burada zemin sertleştirici gibi daha özel teknolojileri katarak, uygulamayla ilgili özellikle bitirici araçların buraya göre imal edilmesinin avantajıyla güzel bir iş çıkarttılar. Dar derz uygulamalarıyla beraber de bozulmaları engelleyici önemli bir tercih yaptılar. Hepsini burada şu anda test ediyoruz” diye konuştu.

Tüm metrobüs yolunda bu konforu sağlamak istiyoruz” diyen İmamoğlu, “Hem yenilenmiş yolumuz hem yenilenmiş araçlarımızla, çok daha güzel, konforlu, keyifli bir yolculuğu bütün İstanbullulara sunmak istiyoruz. Şimdi Cevizlibağ’dan Zincirlikuyu'ya arkadaşlarım bir hazırlık yapıyorlar. Ve dönem içerisinde inşallah bütün metrobüs hatlarını, beton olarak dönüştürerek İstanbullulara hediye etmek istiyoruz” dedi.