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İstanbul'da metrobüs hattına 252 yeni otobüs

GÜNDEM 04.12.2023, 13:48
İstanbul'da metrobüs hattına 252 yeni otobüs

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve kadim kurumu İETT, yaklaşık 2 milyar 378 milyon liralık öz kaynak kullanımıyla İstanbul’a 2 yıl içinde toplam 252 yeni ve konforlu metrobüs aracı kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü (İETT), en son 2015 yılından yeni otobüs alınan metrobüs hattını, öz kaynaklarla temin edilen 252 son model araçla güçlendirdi.

İBB ve İETT’nin üretici firmalarla Eylül 2021’de imzaladığı sözleşmeler kapsamında alımı planlanan toplam 252 otobüsün tamamının İETT envanterlerine girmesi nedeniyle tören düzenlendi.

İETT Edirnekapı Garajı’nda düzenlenen tören; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İstanbul milletvekili Engin Altay’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Törende sırasıyla, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

Son parti otobüs teslimatlarının ardından düzenlenen törende konuşan Başkan İmamoğlu, “İETT kurumumuzun çokça yalan ifadelerle, uydurma birtakım haberlerle karalandığını yaşadıklarını söyledi. 

“CUMHURBAŞKANI 300 OTOBÜS İÇİN İMZA ATMADI”

“300 araç alımını gerçekleştireceğimiz, kredisi hazır bir sürecin işletilmemesi adına, bunun imzasını Cumhurbaşkanlığı yerine getirmedi” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bir imza. Bu imza ne biliyor musunuz? Bir kefalet değil bu, sadece bir onay, bilgi. Başka bir şey değil. Ve bunu imzalatamadık. Milletvekillerimizden ‘Bize bu konuda katkı sunun’ diye destek de istedik. Ama imzalatamadık. 300 otobüsü o zaman alsaydık, çoktan o otobüsler şu anda hizmete girmişti. İhtiyacımız bitecek miydi? Bitmeyecekti. Yine alımlarımızı yapacaktık. Bu 252 aracın tamamını kendi yarattığımız öz kaynaklarımızla, paramızla aldık bu zor koşullarda. 252 aracı o gün alsaydık, daha avantajlı alacaktık. Ülkedeki döviz artışı ve bunun gibi birçok enflasyon ve diğer artışlarla ilgili uğradığımız zarar… Şimdi daha pahalıya almak zorunda kaldık" diye konuştu.

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