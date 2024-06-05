İstanbul'da 'Kurban Timi' kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’u Kurban Bayramı’na hazırlanırken, Büyükşehir'e ait 5 modern tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Kaçan kurbanlıklar için de Boğa Yakalama Timleri kuruldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte tüm birimleriyle teyakkuz halinde çalışıyor. Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı süresince İstanbulluların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekipler 7/24 görev alacak.

Bu yıl, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Avrupa yakasında 2, Anadolu Yakasında 3 olmak üzere toplam 5 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanıldı. Arızalara karşı ekipler hazır bekletilecek. Kesilen kurban etlerinin paketlenmesi için vatandaşlara 240 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı ve ücretsiz olarak dağıtılacak.

Tesislerin içerisinde mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe gibi tüm ihtiyaçların karşılanacağı sosyal alanlar da bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaş olmak üzere toplam 11 bin hayvan kapasiteli kurban satış ve kesim alanları şöyle;

Avrupa Yakası Kurban Satış Ve Kesim Yerleri

Alibeyköy-Eyüpsultan Kayaşehir- Başakşehir

Anadolu Yakası Kurban Satış Ve Kesim Yerleri

Paşaköy- Sancaktepe Ferhatpaşa-Ataşehir Kurnaköy-Pendik

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulaması ile kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamanın içerisinde yer alıyor. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama ile Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde kurbanlarını kestirecek vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler de yapılacak. Ayrıca uygulamaya İstanbul Senin uygulaması üzerinden de ulaşılabilecek ve vatandaşlar kurban kesim sırasını takip edebilecek. Öte yandan İBB kurban satış ve kesim alanlarında ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti de verilecek.

BOĞA TİMİ GÖREV BAŞINDA

Kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kurdu. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekipler, ihbar üzere kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek.

Zabıta ekipleri ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kurban satış ve kesim alanlarında 24 saat esası ile görev başında olacak. Belirlenen alanlar dışında kesim yapılmamasına yönelik denetimler gerçekleştirecek. Zabıta ekipleri, İstanbulluların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için İstanbul genelindeki denetimlerini sürdürecek.