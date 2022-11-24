İstanbul'da kadın muhtarlar mesajlarını Boğaz'dan bıraktı

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne ithafen kadına yönelik şiddete İstanbul Boğazı’ndan “Dur!” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne ithafen düzenlediği etkinlikte Türkiye’nin çeşitli illerinden kadın muhtarları Valide Sultan Gemisi’nde gerçekleşen Boğaz Turu’nda ağırladı.

Kadın muhtarlar, İstanbul Boğazı’nın tam ortasında mor balonları uçurarak kadına yönelik şiddete “dur” dedi ve mesajlarını gökyüzüne bıraktı.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, söz konusu şiddetin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Son yıllarda hayatını kaybeden kadınlarımız için farkındalığı arttırmak için bir aradayız. Sevgi mesajlarımızı mor balonlarımızla gökyüzüne bırakıyoruz. Bu tekne turunu bize yaşatan sevgili başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner de, konuşmasında kadına şiddet konusunda son yüz yılda çok uzun bir yol kat edildiğinin altını çizdi.

Üstüner, birlikte yazdıkları hikayenin daha da güzelini yazarak beraber çok güçlü bir Türkiye’yi inşa edeceğimize inancının tam olduğunu söyledi.