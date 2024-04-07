İstanbul'da İsrail'i protesto olaylarına İletişim'den açıklama

İstanbul’da İsrail’i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde, Filistin'e yönelik soykırımı nedeniyle İsrail'i protesto etmek için yapılacak gösteriye izin verilmiş ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydederek, protesto süresince, protestoculara herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmadığını açıkladı.

Protesto sonrası bir grubun ttüm uyarılara rağmen dağılmamış ve devlet büyüklerine hakarette bulunduğu belirtilen açıklamada, "Olayda 43 kişi yakalanmış, 38 kişi kimlik kontrolünün ardından 5 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır. Gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.