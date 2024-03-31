İstanbul'da İmamoğlu ailesi Beylikdüzü'nde oy kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyunu eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve oğulları Mehmet Selim ve Semih İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü’nde kullandı. 18 yaşını dolduran Semih İmamoğlu, ilk oyunu kullanmanın heyecanını yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyunu eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve oğulları Mehmet Selim ve Semih İmamoğlu ile birlikte kullanmak için, Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geldi. İmamoğlu ailesi, okul girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

18 yaşını dolduran Semih İmamoğlu, ilk oyunu kullanmanın heyecanını yaşarken, aile, sıralarının gelmesi için kuyrukta bekledi.

Sırası gelen aile fertleri, 2244 numaralı sandıkta oy kullandı.

İmamoğlu, oyunu eşi ve oğulları ile birlikte sandığa atarken, gazetecilerin, “Mesajınızı alabilir miyiz” sorusuna, “Hayırlı olsun şehrimiz, ülkemiz, ilçemiz bütün beldeler, bütün ilçeler, bütün iller, bütün büyükşehirler, milletimizin huzuru, barışı, bir arada yaşama mutluluğu inşallah bolluğa, berekete vesile olur. Hayırlı, uğurlu olsun” yanıtı verdi. İmamoğlu, “İmamoğlu ailesi olarak bir seçmen fazlasınız bugün. Semih de ilk oyunu kullanacak” hatırlatmasını da “Semih, ilk oyunu kullanıyor. Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz, ondan heyecanlıydı galiba” esprisiyle yanıtladı.