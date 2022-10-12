İstanbul'da İETT şoförlerine 'empati' eğitimi

İstanbul yollarında hizmet veren İETT şoförlerine yönelik “Karanlıkta ve Sessizlikte Empati” projesi başlatıldı.İSTANBUL (İGFA) - İETT şoförlerinin engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları anlamaları, görevlerini yaparken onlara karşı daha duyarlı davranmaları için sıra dışı bir proje başlatıldı.

Gayrettepe Metro İstasyonu’nda bulunan “Karanlıkta ve Sessizlikte Diyalog Müzesi”ndeki çalışmalarda görme ve duyma engelli rehberler eşliğinde eşsiz bir deneyim yaşanıyor.

Şoförler günlük hayatta karşılaştıkları görme ve duyma engelli yolcuların özellikle toplu taşıma araçlarına binerken yaşadıklarını deneyimliyorlar. İETT ve Özel Halk Otobüslerinde çalışan 12 bin şoförün gruplar halinde bu projeyi tamamlaması planlanıyor.

26 Eylül’de başlayan projede iki hafta itibarıyla 253 şoför bu eğitimden faydalandı.

İETT Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu proje ile amaçlarının İstanbul'daki engelli yolcularımızı daha yakından anlayabilmek onların süreçlerini şoförlerimize deneyimletebilmek olduğunu belirterek, "Bu eğitimle şoförlerimiz hem görme hem işitme engelli bireylerin toplu ulaşımda neler yaşayabileceğini anlamalarını ve ona göre hitap etmelerini istiyoruz" dedi.