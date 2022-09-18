İstanbul'da Hisarüstü-Aşiyan hattında geri sayım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in eşlik ettiği İmamoğlu, test sürüşü öncesinde kurmaylarından sona yaklaşılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan İmamoğlu, Sarıyer sınırları içindeki Rumelihisarüstü İstasyonu’ndan Beşiktaş ilçesindeki Aşiyan İstasyonu’na başarıyla gerçekleştirilen test sürüşü sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hattın yapımında ihale ve yüklenici firmalar ile zorluklar yaşadıklarını belirten Başkan İmamoğlu, “Hikayesi var. Açılışta uzun uzun anlatacağım ama burada, gerçekten olağanüstü bir mücadeleyle, işi devraldıktan sonra bitirilmesi için sonuca kavuştuk. Yapının bir takım teknik sorunlarını çözdük. Finansal sorunlarını çözdük. Görevi devraldığımızda, bu araçların daha siparişi verilmemişti. Siparişleri verme konusunda özel bir çaba sarf ettik ve yükleniciyi devre dışı bırakarak bazı anlaşmalar yapmak zorunda kaldık. Birçok konusu var. Ama günün sonunda bu tesisi burada yapıyor olmak, benim için büyük bir mutluluk. Artık sonuca doğru yürüyoruz. Ekim sonuna doğru, Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümüne yakın günlerde ya da bir hafta sonra burada güzel bir açılışı İstanbullularla yapacağız. Hisarüstü’nü Aşiyan'la buluşturacağız. Aşiyan'dan vatandaşlarımızı Boğaz yoluyla İstanbul'un birçok noktasına dağıtıyor olacağız. Zaten yukarıda metro hattıyla buluşan bir durağı var. Burada en çok da Boğaziçi'nin o çile çeken güzel öğrencilerine bu hediyeyi bu dönemde vermek, beni çok çok mutlu ediyor. Onların hayatlarını oldukça kolaylaştıracak” diye konuştu.