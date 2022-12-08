İstanbul'da Hiranur Vakfı'nın kaçak yapısı mühürlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki kaçak yapısını mühürledi.İSTANBUL (İGFA) - Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü, 25 Şubat 2022 tarihinde Sancaktepe Belediyesi'ne kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazı yazdı. 3 ay süre geçtiği halde ilçe belediyesinden yanıt alınamadı. Müdürlük, 6 Haziran 2022’de yeni bir yazıyla ilçe belediyesine sorumluluğunu tekrar hatırlattı. 4 Ağustos tarihinde Büyükşehir'e yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi. Büyükşehir Belediyesi, 7 Eylül 2022 tarihinde yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi’ne sorumluluğu hatırlatıldı.

KAÇAK KÜLLİYE İSKANI ALINMADAN KULLANILMAYA BAŞLANDI

3 aylık yasal süre boyunca kaçak yapıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmayınca Büyükşehir'e bağlı İmar Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti Hiranur Vakfına ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 8905 ada, 3 parselde bulunan yapıya giderek henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmaya başlanan ruhsatsız kaçak yapıyı, ‘Yapı Tatil Tutanağı’ ile mühürledi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Mühürleme kararının Büyükşehir Encümeni'ne gönderileceği, ruhsat sahibine de para cezası kesileceği kaydedildi.

Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına 1 ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı Büyükşehir ekipleri tarafından yıkılacak.