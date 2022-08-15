İstanbul'da her 26 dakikada bir yangın çıkıyor

İstanbul'da her 25,99 dakikada bir yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangınlara ortalama 6,10 dakikada müdahale ediyor. Bu yangınlarda çok sayıda insan yaşamını yitirirken, yüzlercesi de yaralanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İtfaiyesi verilerine göre kentte geçtiğimiz yıl çıkan 20 bin 760 yangının 5 bin 368'i söndürülmemiş sigara, 5 bin 105'i ise elektrik kontağından kaynaklandı.

Toplam 20 bin 760 yangının, 11 bin 463'ü "yapısal yangınlar", 9 bin 297'si ise "yapısal olmayan yangınlar" kategorisinde değerlendirildi.

Bu yangınlarda çok sayıda insan yaşamını yitirirken yüzlercesi de yaralandı. Bununla birlikte çıkan yangınların sonucunda milyarlarca liralık da maddi kayıp oluştu.

Yangınla mücadelenin ‘sistem’ işi olduğunun altını çizen Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, "Bu sistemin halkaları: doğru ve uzman eğitime sahip profesyoneller, tesise uygun seçilmiş müdahale ekipmanları ve araçları, varlık yönetimi doğru yapılan alt yapı sistemleri, IT teknolojilerinin kullanımı, sürekli hesap verebilir bir raporlama sisteminin mevcudiyeti ve Türkiye’de genelde en az önem verilen prosedür ve ilkelerin yazılıp tüm işletme çalışanları tarafından benimsenmesidir" dedi.

"Bu sistem sadece denetlemelerde evrak göstermek amaçlı değil, çalışanların can güvenliği ve tesisin iş devamlılığı esasını hedefte tutmalı" diyen Yamaner, "Bir yangının herhangi bir işletme üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilemez ancak halen mevcut yönetmelikler tesisleri profesyonel itfaiye ekibi bulundurma konusunda zorlayıcı değil. Bunun ‘yapılsa iyi olur’ değil ‘yapılmazsa olmaz’ statüsüne geçirilmesi, üretimin devamı ve sanayinin mevcudiyeti için oldukça gerekli. Yangın felaketlerine karşı ilk olarak bu saydıklarımızın dikkate alınarak, önlem alınmaya başlanabilir" diye konuştu.