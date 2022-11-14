İstanbul'da gözaltı sayısı 48'e çıktı

İstanbul Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili iki kişinin daha gözaltına alındığı ve gözaltı sayısının 48'e çıktığı bildirildi.İSTANBUL (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren teröriste yardım edenlere ve teröristin temasta bulunduğu kişilere tek tek ulaşıldığını kaydetti.

Bkakan Bozdağ, " Bilinmeli ki hiçbir terör saldırısı, Türkiye’nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır. Terörle mücadelemiz, terör bitene kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ayrıca, bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara’nın, Ayazağa Merkez Camisindeki cenaze törenine katılarak, Topkara çiftinin yakınlarına başsağlığı dileklerini sundu. Cenaze namazının ardından Bakan Bozdağ tabutu omuzladı.

Öte yandan İstiklal Caddesi’ndeki patlama dolayısıyla hastanede tedavi gören 57 yaralının taburcu olduğunu belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, hastanelerde tedavileri süren yaralıları tedavi gördükleri servislerinde ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Vali Yerlikaya, 18 hastanın serviste olduğunu, 6 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, 2 hastanın da durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Vali Yerlikaya, "Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz" dedi.

Ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedavi altında bulunan yaralılarımızı ziyaret eden Vali Yerlikaya, şehitlerin anısına İstiklal Caddesi'ndeki olay yerine karanfil bıraktı.