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İstanbul'da fırtına ve kar öncesi AKOM'dan bilgilendirdi

GÜNDEM 05.02.2023, 13:33
İstanbul'da fırtına ve kar öncesi AKOM'dan bilgilendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte beklenen fırtına ve kar yağışı öncesinde AKOM’da canlı yayınla kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte beklenen fırtına ve kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) canlı yayınla kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu.

Küresel iklim değişikliğinden kaynaklı mevsimsel kaymalar yaşandığına dikkat çeken Başkan İmamoğlu, “Hava koşullarının da normal kar yağışı, normal yağmur yağışından öte ne yazık ki ani hareketlerin coğrafyalarımızı, toplumumuzu, yaşamı çok etkilediğini biliyoruz. Bu, iklim değişikliğinin bize yaşattığı durumlar. Sorumluluklarımızın tamamı bizim olduğu kadar, iş birliği halinde hem kamu kurum ve kuruluşlarımızla hem de toplumumuzla paylaşırsak kolaylaştırıcı olacağını biliyoruz. Ki burada AKOM’da sadece İstanbul Büyükşehir Belediyemizin kuruluşları yok. Aynı zamanda İstanbul'umuzun her noktasında katkı sunan, başta ulaşımla ilgili sahaları olmak üzere, Karayollarından Kuzey Marmara Otoyolu'na, İstanbul Havalimanı'ndan diğer kurum, kuruluşlarına varıncaya kadar herkesin, her kurumun temsilcisi var. Dolayısıyla ortak akılla hareket ediyoruz. Bir arada konuşuyor, düşünüyor ve çözümler üretiyoruz” dedi.

“SOĞUK HAVA KUZEYDEN GİRİŞ YAPTI”

Önümüzde soğuk bir hava sürecinin olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Bugün itibariyle soğuk hava dalgası, bizimle buluşmaya başladı. Özellikle güne Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden giriş yapan, kuzeyden gelen bir hava akımı var. Şu anda yağmur ve karla karışık yağmurla başladı gün. Ama ilerleyen saatlerde kara dönüşeceği noktalar oldukça fazla var. Bugün özellikle öğleden sonra başlamak üzere, gece boyunca devam edecek olan fırtına en önemli başlık. Arkadaşlarımın verdiği meteorolojik rapordaki öngörüsü, saatte 60 ila 90 kilometre süratle esecek çok sert bir fırtına. Tabii bu fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı da bekleniyor. ‘Sibirya kökenli’ diye tarif edilen soğuk hava dalgasının etkisi, fırtınayla birlikte artacak. Hatta sıfır derecenin bile -5, -6, -7’lere hissedilmesi öngörülüyor” bilgilerini paylaştı.

“PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK”

Kendileri tedbir alırken, vatandaşlara da görevler düştüğüne vurgu yapan İmamoğlu, “İnsanlarımızın böylesi sert hava koşulunda da çok dikkat etmesi lazım. Yolculuklarını ona göre planlaması lazım ve baştan söyleyelim: Mümkün olduğu kadarıyla da dışarıya çıkılmaması ve hatta mümkünse, bir yolculuk yapacaksa da toplu taşımanın kullanılması önemli bir uyarıdır, diye ifade edeyim” şeklinde konuştu. Meteoroloji’nin İstanbul’un perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağı uyarısında bulunduğunu yineleyen İmamoğlu, “Valiliğimizden okullarla ilgili ya da kamu çalışanlarıyla ilgili bir açıklama yok. Bu zaman dilimi içerisinde eğer böyle bir tedbir alınırsa da bunu yine vatandaşlarımızla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, ekiplerin sorumlu oldukları 4 bin 23 kilometrelik yolda oluşturulan 589 müdahale noktasında hazır bekleyeceklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele çalışmalarını ve aldıkları önlemleri de kamuoyuyla paylaştı.

Başkan İmamoğlu ayrıca vatandaşlara bu süreç içerisinde 'toplu taşıma kullanın' uyarısında bulundu.

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