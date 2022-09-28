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İstanbul'da dümeni kilitlenen gemi boğaz trafiğini askıya aldırdı!
GÜNDEM 28.09.2022, 17:29
İstanbul'dan Rusya'ya seyir halinde olan dökme yük gemisinin dümeni kiltilendi. Boğaz trafiği geçici askıya alındı.İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Tuzla’dan Rusya’ya seyir halinde olan 190 metre boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisinin dümeni Üsküdar önlerinde kilitlendi.
Olayın haber alınması üzerine KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botu acilen olay yerine yönledirildi.
Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.
https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1575127173228265472
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