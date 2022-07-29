İstanbul'da devredilen mallara emsal olacak karar... Tarihi binanın mülkiyeti yeniden İstanbul'da

İstanbul'da Tarih Vakfı’nın kullandığı Fatih Zindankapı Mahallesi Değirmen Sokak, numara 13’te bulunan Haliç kıyısındaki tarihi bina, mahkeme kararıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, emsal teşkil edecek önemli bir karara imza attı. İBB’nin tapulu malıyken 2018 yılında hukuksuz bir şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen Eminönü’ndeki tarihi bina, mahkeme kararıyla yeniden İBB’nin oldu. Mahkemenin bu kararı aynı gerekçeyle İBB’nin elinden alınan ve halen dava konusu olan Gezi Parkı ve Galata Kulesi için de emsal olabilir.

Mahkeme tarihi binanın Vakıflar Genel Müdürlüğ'üne devrine gerekçe gösterilen Vakıflar Kanunun 30. Maddesinin yeterli olmadığını, bilgi ve belgelerle tarihi yapının adı geçen Haremeyn ve Mirdivani Vakfına ait olup olmadığının ispatlanması gerektiğini hatırlattı.

Tapu kaydı, kroki, imar durumu, keşif ve bilirkişi raporları ışığında karar veren mahkeme, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun 30. Madde şartlarının oluşmadığına hükmetti.

Mahkeme, Harameyn ve Mirdivani Vakfının tapusunun iptaline, tarihi yapının davacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayıt ve tesciline karar verdi.

Benzer şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden elinden alınarak Vakıflar'a devredilen Gezi Parkı ve Galata Kulesi ile ilgili davalar halen devam ediyor.