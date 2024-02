İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik başarılı bir operasyon sonucunda 17 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanlık, teröristlere göz açtırmama kararlılığını vurgulayarak, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan DEAŞ sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak ülkemize yönelik faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının failleri olabileceği ve bu saldırıyla bağlantılı oldukları belirlendi.

İstanbul’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Yabancı Uyruklu 1️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam

İçişleri Bakanlığı, MİT mensupları ve emniyet güçlerini tebrik ederek, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakanlık, terörle mücadelede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceğini ve aziz milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlere geçit verilmeyeceğini ifade etti.

Türkiye'nin her gün, her mevsim ve her an terörle mücadelede kararlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Allah'ın operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine yardım etmesi temennisi dile getirildi.