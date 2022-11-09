İstanbul'da çöp sızıntı suyunu arıtacak tesis devrede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günlük 4 bin metreküp atık artıma kapasitesiyle, kategorisinde Avrupa’nın en büyüğü olan Silivri Seymen Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’ni İstanbul’a kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, günlük 4 bin metreküp atık artıma kapasitesiyle, kategorisinde Avrupa’nın en büyüğü olacak Silivri Seymen Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’ni İstanbul’a kazandırdı.

Çevreyi, tarım alanlarını ve yer altı sularını koruyan çevre dostu proje, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete açıldı. İmamoğlu, Büyükkılıçlı Mahallesi’nde hizmete giren dev tesisin açılışında bir konuşma yaptı.

Tesisi birlikte açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yapılan hizmetlerin siyasi partilere değil, vatandaşlara ait olduğu görüşüne vurgu yaptı.

“21. yüzyıla yakışan bir şehir olmayı başaracağız” diyen Başkan İmamoğlu, “Kentsel, çevresel, sosyal risk ve tehlikelere karşı vatandaşımızı bilinçlendirerek, hep birlikte mücadele etmek istiyoruz. O bakımdan; İstanbul'un belki de en büyük tehdidi olan, siyasal bir kısım buluşmalarda, ihmal etmeksizin, ‘Kanal İstanbul’ ismini anan herkese de buradan sesleniyorum: Bu riski de milletçe, 16 milyon İstanbulluyla bertaraf edeceğiz. İstanbul'un hafızasından ve gündeminden bunu kaldıracağız” diye konuştu.

Şile Kömürcüoda'da da benzer bir tesis inşa edeceklerinin müjdesini veren Başkan İmamoğlu, “Arkadaşlarımla konuştuğum üzere; buradaki gibi bir imalat süresi değil, bir yılı biraz aşkın bir imalat süresiyle, oradaki bu sorunu da sıfırlamış olacağız” dedi.

Bu arada İstanbul’un lehine olacak her konuda, her kurumla iş birliğine açık olduklarını belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise, bu tür yatırımları, açılış törenlerini siyasi çıkışlardan, tartışmalardan uzak tututuklarını ve uzak tutmaya da devam edeceklerini söyledi.

Konuşmalar sonrasında başkanlar İmamoğlu ve Yılmaz ile birlikte Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İYİ Parti Büyükşehir Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Yılmaz butonlara basarak tesisi resmen hizmete almış oldu.