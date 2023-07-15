İstanbul'da Çince Yaz Kampı başladı

Çin Kültür Merkezi'nin gelenekselleşen Çince Yaz Kampı programının İstanbul’daki bölümü başladı. Programın Ankara bölümü ise 22 Temmuz’da başlayacak. Çince eğitimlerinin yanında birçok Çin Kültür etkinliğinin düzenleneceği programda öğrenciler 2 ay boyunca eğitim alacaklar.İSTANBUL (İGFA) - Çin Kültür Merkezi'nin gelenekselleşen Çince Yaz Kampı programının İstanbul’daki bölümü başladı. Programın Ankara bölümü ise 22 Temmuz’da başlayacak. Çince eğitimlerinin yanında birçok Çin Kültür etkinliğinin düzenleneceği programda öğrenciler 2 ay boyunca eğitim alacaklar.

Haftada 4 gün 4’er ders şeklinde uygulanacak olan “Çince Yaz Kampı Programı” ile öğrenciler Temel Seviye Çince eğitimlerini tamamlamış olacaklar.

Çin Kültür etkinliklerinin ilkini gerçekleştiren öğrenciler geleneksel Çin sanatlarından olan “Kağıt Kesme” sanatını deneyimlediler. Öğrenciler, grubun Çinli öğretmeni Zhou Yashan’ın organizasyonu ile önce kağıt kesme sanatı hakkında bir video izlediler. Ardından öğretmen öğrencilerine kağıt kesme sanatı yaptırdı.

25. Eğitim dönemine giren Çin Kültür Merkezi Türkiye'de Çin dili ve Çin kültürü eğitimi konusunda önderlik etmeye devam ediyor.