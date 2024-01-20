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İstanbul'da CHP'den kentsel dönüşüm paneli

GÜNDEM 20.01.2024, 11:39
İstanbul'da CHP'den kentsel dönüşüm paneli

İstanbul'da CHP İl Başkanlığı’nın düzenlediği Kentsel Dönüşüm Paneli’ne konuşmacı olarak katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kentleri dirençli hale getirmekten başka çarelerinin olmadığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt veŞehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu BaşkanıDoç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği 7471 sayılı kanunda yapılan değişiklik kapsamında ‘Kentsel Dönüşüm ve Yeni Rezerv Yapı Alanı Düzenlemesi’ paneline konuşmacı olarak katıldı.

Yüksek Şehir Plancısı Cihan Şehla’nınmoderatörlüğünü üstlendiği panelde kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni yapılan düzenlemenin etkileri konuşuldu. Cemal Reşit Rey konser salonunda yoğun katılımla gerçekleşen panele, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da dinleyici olarak katıldı.

“İstanbul'un belki de en önemli meselesi masaya yatırılıyor” diyen Başkan Çalık, “Bu toplantıların daha da arttırılması lazım. Afete karşı hazır kentler nasıl inşa edebiliriz? Bunların üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Bizler içinde mutlu olacağımız kentler planlamalıyız. On bir tane ilimizi etkileyen depremin neticesinde afetlerle yaşama kültürümüz olmadığını da çok net bir şekilde gördük. Yaşadıklarımızı çok doğru analiz etmek zorundayız. Eğer analizi doğru yapamazsak emin olun bundan sonrasını da doğru bir şekilde inşa edemeyiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un deprem riskine dikkat çeken Başkan Çalık, 1999 öncesi yapıların yenilenmesi gerektiğini belirterek “İstanbul Büyükşehir Belediyemizin araştırmalarına göre yaklaşık beş yüz bin binamız hafif, orta ve ağır hasar alacak. Bunlardan yüz bininin ağır hasar alması bekleniyor. Dolayısıyla deprem sadece binalarımızı da yıkmayacak. Bütün hayatlarımızı, hayallerimizi perperişan edecek ve geleceğimize dair aslında çok ciddi sorunlarla yüzleşecek bu toplum. Onun için bir an önce bu süreçlerin hızlandırılması lazım” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili çözüm önerilerini sunan Başkan Çalık, yaşayan şehirler oluşturmak gerektiğini söyleyerek “Biz görüyoruz ki yönettiğimiz kentleri dirençli hale getirmekten başka çaremiz yok. Bizde ölümlü varlıklarız. Dünyada yaşayacağımız süre belli ama bu kentler varlıklarını sürdürecekler. Dolayısıyla bizden sonrasına da daha doğru kentler inşa etmek zorundayız. Bizim amacımız da Beylikdüzü kentinin,  değerli bir kent olarak varlığına devam etmesini sağlamak. Dönüşümde insanlara ekonomik durumlarını zorlamayacak bir dönüşüm modelini sunmak lazım. Türkiye'de insanlara daha güzel bir yaşam sunmak istiyorsakyüksek yapıdan vazgeçmek durumundayız. Biz memlekette yeni bir şehircilik felsefesini mutlaka ortaya koymak zorundayız. Mevcut imar planı sisteminin kentlerimizin getirmiş olduğu durum ortada. Yaşayan insanlarımız yaşadıkları kentten mutlu değiller. Mutlaka konut alanlarımızı, yerleşim alanlarımızı başka bir şehircilik yaklaşımıyla değerlendirmek zorundayız” diye konuştu.

Yasayla bakanlığın hareket alanının genişlediğini ifade eden Doç. Dr Pelin Pınar Giritlioğlu, “Neler getirdi bu değişiklik diye baktığımızda ilk göze çarpan değişiklik rezerv alan kavramı. Rezerv Alan meselesi bu kanun çıktığından beri itiraz ettiğimiz noktalardan bir tanesiydi. Hiçbir şekilde riskli alanların öncelikli olduğunu görmüyoruz. Barınma hakkını gerçekleştirecek aynı zamanda da sağlıklı, dengeli ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını tesis edecek uygulamalar yapmak mümkün” diye konuştu.

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