İstanbul'da bu iskele yeniden 'Moda' oldu

İBB, İstanbul’un en eski ve simgesel yapıtlarından Moda İskelesi’ndeki restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarını tamamladı. İstanbul; kütüphanesi, kafesi ve yanaşan vapurlarıyla tarihi öneme sahip eserle tekrar buluştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'a bağlı Kadıköy’ün zarif simgesinin yeniden hizmete açılması nedeniyle düzenlenen törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz Kadıköy'e ne kadar hizmet ediyorsak Sultanbeyli’ye de o kadar hizmet edeceğiz. Eğer Gaziosmanpaşa'yla Bakırköy'ü eşit tutamıyorsanız İstanbul'a belediye başkanlığı yapamazsınız” dedi. İstanbul’un maneviyatına ve binlerce yıllık geçmişine sahip çıkacaklarının altını çizen İmamoğlu, “Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin ortadan kalkacağı ilk anda size söz; Adalar İskelesi’ndeki işgali de ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 günde 150 proje” kapsamında restorasyonu tamamlanan Moda İskelesi’nin açılışına katıldı. İş başına gelirken İstanbullulara atıl olan deniz yapılarını mutlaka en doğru bir şekilde hayata geçireceklerini söylediklerini anımsatan İmamoğlu, Moda İskelesi’ni bu sözün gereği olarak şehre kazandırdıklarını belirtti. Yapının daha önce tarihi özelliği tamamen devre bırakılarak yarım yamalak bir süreçle ele alındığını kaydeden İmamoğlu, “İstanbul'da bu anlamda bizi üzen çok yapı vardı. Tek tek ele alıyoruz. Bir de attığımız bu adımlar gerçekten büyük işler. Bence kalbini burkan, yüzünü asan, umutsuz eden, hani vardır ya kendinize özel bir şey vardır. O sizden kopar giderse dünyanın en mutsuz ve en umutsuz insanı olursunuz. Ama size ait olan o duyguları, o hisleri çok yakın bir biçimde yakalar ve hissederseniz o zaman da dünyaya umutla bakarsınız. Aslında Moda İskelesi'nin dünkü haliyle bugünkü arasında en büyük fark bu” dedi.

FATİH’İN EMANETİNE KİLİT VURULMUŞTU

Üç yılda deniz ulaşımının payını yüzde 25 oranında artırdıklarını vurgulayan İBB Başkanı, “Şimdi temel hedefimiz İstanbul'da yolcu sayısını daha da arttırmak. Yani biz tabii arada bir pandemi süreci yaşadık. Baktığınızda bu süreci en doğru şekilde analizlerimizi yaparak, altyapıyı güçlendirerek hem de deniz ulaşımıyla ilgili de yapısal sorunları çözerek yürüdük. Deniz taksileri devreye sokmamız, gerçekten İstanbul'da özel bir durum. Daha özelini söyleyeyim. 50 Deniz Taksinin 50’sini de kendi tersanemizde ürettik. Fatih Sultan Mehmet'in bize emanet ettiği tersanede ürettik. Haliç Tersanesi’nin kapısına kilit vurulmuştu. Senelik 1 milyon lira bile bir üretim olmayan bir tesisti. Biz burada geçen yıl 132 milyon lira üretim yaptık. Kendi Deniz Taksi’sini üretiyor ve daha farklı teçhizatlara sahip deniz taşıtlarını üretmeye devam ediyor” diye konuştu.

İSTANBUL EŞİTLİKÇİ İLKEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEK

Moda İskelesi’ni kütüphanesi, kafesi ve performans alanlarıyla gençlerin çok seveceğini belirten Başkan İmamoğlu, İstanbul’un her bölgesine eşir hizmet götürdüklerini ifade etti. Şehrin sahip olduğu tarihi yapıları koruyan ve gelecek kuşaklara aktaran İBB Miras birimin kentin markasına dönüştüğünü söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“25 yıl boyunca hani tümden unutulmuş, İBB hizmetlerinin neredeyse yok seviyesinde olduğu bir Kadıköy'ü devraldık. Eski bir Kadıköylü olarak bu yılların kısmen şahidiyim. Ama artık o dönem bitti. Biz Kadıköy'e ne kadar hizmet ediyorsak Sultanbeyli’ye de o kadar hizmet edeceğiz. Eğer Gaziosmanpaşa'yla Bakırköy'ü eşit tutamıyorsanız İstanbul'a belediye başkanlığı yapamazsınız. Bundan sonra İstanbul bu tadı aldı. Bu eşitlikçi ilkeden asla vazgeçmeyecek.

KASAMIZ BEREKET DOLDU

Kentin tek sahibinin 16 milyon İstanbullu olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Biz aslında İstanbul'un hakkını İstanbulluya emanet ediyoruz. İstanbul'un hakkını hizmet olarak İstanbulluya akıtıyoruz. İsraftan, kayırmacılıktan, partizanlıktan uzak durdukça İstanbul için daha çok yatırım yapar hale geldik. Vallahi de billahi de İstanbul'un bütçesi kasası bereket doldu. Çünkü israfçılar yok. İsrafçılar yok. Bereket doldu. Ben bazen bu zor koşullara rağmen nasıl bu kadar yatırım yapabiliyoruz diyorum. İnanın ki 16 milyon insanın duası var. Yaradan bizimle beraber. Bir de kasamız sizlerin duasıyla bereket doluyor” dedi.

“ADALAR İSKELESİ’NDEKİ İŞGALİ DE ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

“İstanbul'un maneviyatına ve binlerce yıllık geçmişine sahip çıkacağız” diyen İBB Başkanı, “İstanbul'un her rengine sahip çıkacağız. Her inancın, her yaşam biçiminin, özgürlük unsurlarına saygı duyan bir yönetim olarak bugün moda iskelesini kurtardık. Az bir zaman kaldı. Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin ortadan kalkacağı ilk anda size söz; Adalar İskelesi’ndeki işgali de ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

KADIKÖYLÜLERİN YÜREKLERİNE SU SERPİLDİ

Tarihi iskelenin yeniden hizmete başlaması için düzenlenen programda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı duyduğu memnuniyeti, “Kadıköylülerin tarihi Mobil İskelesi'ni yine iskele olarak görmek istediklerini dile getirmiştik. Talebimiz niyetimizi belli edecek bir tabelanın iskeleye asılmasıydı. Sayın İBB Başkanımız sağ olsun aynı hassasiyete sahip olduklarını belirtti. Hemen ilgili arkadaşlarını görevlendirdi ve aynı hafta tarihi iskeleye eskiden olduğu gibi moda iskelesi tabelası asılarak hem zihniyetin değiştiğini gösterdi hem de kapısı kilitli iskelelerini uzaktan kaygıyla izleyen Kadıköylülerin yüreklerine su serpti” cümleleriyle paylaştı.