İstanbul'da bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist yakalandı. Şahsın sorgusunda PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'daki eylem için talimat aldığını beyan ettiği açıklandı. Olayla ilgili 21 adrese düzenlenen operasyonda 46 şahıs gözaltına alındı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısı ile ilgili yapılan çalışmalarda bombacı kadın teröristin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş-gidiş güzergahlarını gören bin 200 güvenlik kamerasının incelendiğini duyuran İl Emniyet Müdürlüğü, şahsın taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler’e gittiğinin tespit edildiği ve yapılan fiziki ve teknik çalışmalarda şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendiği kaydedildi.

https://twitter.com/istanbul_EGM/status/1592074572270309379

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, operasyonda 46 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve şahsıların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece’de bir adrese gittiği tepsi edilmesi üzerine saat 2.50 sıralarında yapılan operasyonda olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahsın sağ olarak geçirildiği bildirildi.

Şahsın sorgusunda PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği bildirildi.

Olayla ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor.