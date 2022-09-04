İstanbul'da Boğaz'a nazır sosyal yaşam merkezi

Atıl durumdaki Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası yenilenerek, İstanbullulara açık sosyal yaşam merkezi olarak hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi Sosyal Yaşam Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İBB İştiraki Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ın katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 150 Günde 150 Proje çalışmasıyla 3 yıldır yapılan hizmetleri birer birer İstanbullularla buluşturduklarını belirterek, 2022 bütçesinin yaklaşık yarısını yatırımlara ayırdıklarını belirterek, "Bu kapsamda ulaşım yatırımlarına ve denizin toplu ulaşımdaki yapını arttırmaya yönelik yatırımlara çok önem veriyoruz. Bu kapsamda, İstanbul’un sosyal yaşamına, kültür ve sanat hayatına da dokunmaya gayret ediyoruz. Moda İskelesi’nden sonra bugün de Beykoz’a da bir sosyal alan kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun atıl binaların vatandaşların hizmetine açılması yönünde bir vizyonu olduğunu hatırlatarak, “Atıl haldeki bu binayı, ortak akılla nasıl İstanbul'a yönelik bir merkez haline getirebiliriz diye düşünerek, sosyal yaşam merkezi olarak projelendirdik” dedi.

VAPUR KAFE, KİTAPLIK VE ÇALIŞMA ALANI BİR ARADA

Beykoz Çubuklu Feribot İskelesi’nin yanında denize sıfır konumda ve bahçesi de olan Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi Sosyal Yaşam Merkezi, konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Atıl durumdaki Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası; eğitim ve toplantı salonu, çoklu çalışma alanları, Yeşil İstanbul Doğa Bilimleri Kitaplığı, Vapur Kafe ile sosyal bir alana dönüştü.