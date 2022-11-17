İstanbul'da bir tarih canlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün isteği ile 1928 yılında kurulan, 1936’da kurulan Türkiye’nin ilk Bahçıvan Okulu’na ev sahipliği yapan ve 1997 yılında faaliyetleri duran Büyükdere Fidanlığı’nın eski günlerine döndürecek projeyi başlattı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1928 yılında Atatürk’ün emriyle kurulan, içinde Türkiye’nin ilk Bahçıvanlık Okulu’nu barındıran tarihi Büyükdere Fidanlığı’nı yeniden canlandıracak projeyi başlattı.

Fidanlık için, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında temel atma töreni düzenlendi.

Törende; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin birer konuşma yaptı.

Fidanlık bölgesinin 2000’li yıllardan bu yana İBB Yol ve Bakım Onarım Müdürlüğü’nün saha garajı olarak kullanıldığı ve metruk bir halde olduğu bilgisini paylaşan Başkan İmamoğlu, tarihi bir mirası canlandırma hedefiyle yola çıktıklarının altını çizdi.

“Çok değerli bir adım bu, ama bununla sınırlı kalmayacağız” diyen İmamoğlu, “Burada, bir de tohum merkezi kuracağız. Tarihi bir adım atıyoruz. Bu merkezde yerel tohumlar, soğutmalı depolarda uzun süreli olarak muhafaza edilecek bir gen merkezi gibi. Merkeze gelen bu tohumlar, yine aynı alanda üretim parselleri ve seralarda ekilerek üretimleri sağlanarak, çoğaltılacak. Sebze grubundan edilen fideler ve diğer tohumlar, buradan halkımıza ve çiftçilerimize de ayrıca ücretsiz olarak dağıtılacak” dedi.