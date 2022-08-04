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İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi yanıyor!
GÜNDEM 04.08.2022, 13:24
İstanbul Zeytinburnu'nda Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye ediliyor.İSTANBUL (İGFA) - Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı.
İstanbul Büyükşehir Beledieysi İtfaiyesi'nden alınan bilgiye göre, yangının çatı katında çıktığı öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kimi hasta kucaklarda, kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.
https://twitter.com/ibbitfaiye/status/1555130653779296256
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