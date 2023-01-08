İstanbul'da az zamanda çok iş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 22 Temmuz 2022 tarihinde başlattığı ‘150 Günde 150 proje’ maratonunun final açılışını Dudullu-Bostancı metro açılışıyla taçlandırdı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2022 yılı Temmuz ayının sonunda başlattığı ‘150 günde 150 proje’ kapsamında 190 proje hayata geçti.

Başkan İmamoğlu 5 ay gibi kısa bir sürede; 24 yeşil alanı, 18 spor ve sağlık yatırımı, 15 kütüphane, 24 kreş, 4 kent lokantası, 9 yol ve cadde düzenlemesi, 13 meydan ve otopark, 7 öğrenci yurdu, 4 istihdam ofisi, 7 hizmet binası, 16 sosyal merkez, 20 altyapı ve çevre koruma projesi, 6 eğitim yatırımı, 10 ulaşım yatırımı, 2 konut projesi ve 11 kültür mirasını İstanbul’a kazandırdı.

5 AYDA 31 MİLYAR LİRA YATIRIM

Büyükşehir Belediyesi, söz konusu hizmetler için toplam 31 milyar lira yatırım yaptı.

Bu kapsamda 27 altyapı projesine 9,1 milyar lira, 9 kültürel miras projesine 120 milyon lira, 44 çevre ve kentleşme projesine 2,9 milyar lira, 13 kültür ve sanat projesine 300 milyon lira, 80 sosyal hizmet projesine 3,3 milyar lira, 13 spor ve sağlık projesine 250 milyon lira ve 11 ulaşım projesine 14,9 milyar lira olmak üzere toplam 31 milyar lira yatırım yaptı.

Başkan İmamoğlu, “Onlarca Kreş açtık, yurtlar yaptık. Yerebatan Sarnıcı’nı da tarihi cami ve türbelerimizi de restore ettik. Su baskınlarını önleyen altyapı yatırımlarını da çiftçilerimize destek sunmayı da ihmal etmedi” dedi.

‘İstanbul yatırımlarla güçleniyor’ mottosuyla bu yatırımları yaptıklarını anlatan Başkan İmamoğlu, sosyal yardımları da artırdıklarını belirterek, aynı zamanda yeşil alan yatırımlarına da hız verdiklerine işaret etti. İmamoğlu, 3,5 yıldır '150 Günde 150 Proje’ temposuyla çalışarak kentin dört bir yanına hizmet götürdüklerini söyledi.

İstanbul’dan dünyaya, örnek bir yerel yönetim model inşa ettiklerine dikkat çeken İmamoğlu, “Ne yapıyorsak, hiçbir ayrım yapmadan yapıyoruz. Bu yoğun tempo içerisinde ekiplerimiz, büyük bir motivasyon ve koordinasyonla, sırt sırta çalışarak beklentilerin ötesinde kapasite artırdı. Bu nedenle kampanyamızı, 150 günde 150 değil, 150 günde 190 projeyle tamamlıyoruz ” dedi.