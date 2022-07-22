İstanbul'da Anadolu Folk rüzgarı esecek

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu solistleri, Yüksel Dilibal, Serhan Çekem Köse, Menşule Palalı, Nuran Duygulu, Duygu Koçak Sezer, Eda Beki ve İrem Sağer 26 Temmuz akşamı gerçekleşecek “Sesimiz Anadolu” konserinde farklı yörelerden en sevilen türküleri AKM izleyicileri için seslendirecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini ve kültürünü en güzel şekilde günümüze aktaran ve sözlü geleneğin vazgeçilmezlerinden olan türkülerimizi “Sesimiz Anadolu” konseri ile 26 Temmuz akşamı AKM Tiyatro Salonu sahnesine taşıyacak.

Mitolojik dönemden günümüze uzanan yolculukta, sosyal ve kültürel hayatın her safhasında yer alan türküleri modern yorumlarıyla yeni nesillere aktaran İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, bu konserinde Kars’tan Yozgat’a, Azerbaycan ve Kafkaslar’dan Kırıkkale’ye uzanan geniş bir coğrafyadan eserler seslendirecek.

Konserin solistleri, Yüksel Dilibal, Serhan Çekem Köse, Menşule Palalı, Nuran Duygulu, Duygu Koçak Sezer, Eda Beki ve İrem Sağer, büyük şairimiz Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım.” cümlesiyle ifade ettiği gibi, AKM izleyicilerine duygu dolu bir akşam yaşatacak.